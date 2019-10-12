США построят новое посольство в Минске

Перед возвращением в Беларусь посла США, Вашингтон планируют построить новое здание посольства, поскольку прежнее не соответствует новым требованиям безопасности. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Глава МИД назвал важными нормальные отношения с США как со страной, которая «представляет собой хороший, емкий рынок для нашей продукции промышленной, сельскохозяйственной и иной», передает РБК.
Отсутствие послов Макей назвал ненормальной ситуацией.
Беларусь и США отозвали своих послов в 2008 году. В сентябре 2019-го стало известно об их возвращении.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby