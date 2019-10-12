США построят новое посольство в Минске

Перед возвращением в Беларусь посла США, Вашингтон планируют построить новое здание посольства, поскольку прежнее не соответствует новым требованиям безопасности. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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Глава МИД назвал важными нормальные отношения с США как со страной, которая «представляет собой хороший, емкий рынок для нашей продукции промышленной, сельскохозяйственной и иной», передает РБК.



Отсутствие послов Макей назвал ненормальной ситуацией.

Беларусь и США отозвали своих послов в 2008 году. В сентябре 2019-го стало известно об их возвращении.