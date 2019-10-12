Лукашенко хочет заключить соглашение между ЕАЭС и ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября в Ереване в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета призвал для расширения международной повестки ЕАЭС уделить особое внимание странам дальней дуги. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Глава государства позитивно оценил разработку временного соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном, которое вступит в силу в октябре, и пакета соглашений с Сингапуром. "Закрепив режим преференций, важно подтолкнуть бизнес и правительства к более планомерному взаимодействию", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил готовность к заключению договора о свободной торговле с Сербией и напомнил, что в октябре вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. По его мнению, стоит проработать аналогичное соглашение с Европейским союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через ЕАЭС наиболее привлекательным.