Cirque du Soleil даст дополнительное шоу «CRYSTAL» 9 февраля

Попасть на шоу Сirque du Soleil – мечта любого, кто верит в чудеса. Легендарный цирк, красочные костюмы, масштабные декорации и самые невероятные трюки в исполнении лучших акробатов. На три дня Минск-Арена станет местом сказочной атмосферы единственного в истории цирка роскошного шоу на льду «CRYSTAL».

Сirque du Soleil – самый прославленный цирк в мире. Захватывающие акробатические номера, эффектные костюмы ручной работы от известных дизайнеров и колоритные декорации идеально воссоединяются в театральные постановки, от которых не оторвать глаз. Ги Лалиберте создатель и руководитель Сirque Du Soleil вдохнул новую жизнь в цирковое искусство. За 35 лет труппа выросла до 2000 артистов и 4000 сотрудников.

В Беларусь Сirque Du Soleil приезжает не впервые. В прошлом белорусские зрители уже насладились оперно-барочным шоу «Alegria», понаблюдали за безумным единением культур Востока и Запада в постановке «Dralion», узнали историю древнегреческого мифического героя Икара в «Varekai» и проследили за одинокой девушкой в таинственном мире «Quidam».

Впервые за всю свою историю Сirque du Soleil подготовил для зрителя ледовую постановку. 7,8, а теперь и 9 февраля зрители смогут погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки – шоу «CRYSTAL», которое заставит поверить в реальность самых смелых мечтаний. Трогательный сюжет с фантастическими номерами фигурного катания, бесстрашными трюками в воздухе – такая постановка солнечного цирка растопит сердце зрителя любого возраста.

В центре сюжета история удивительно смелой и чистой сердцем девушки Сrystal. Непонимание со стороны окружающих, неуверенность в себе постоянно преследует героиню. Единственное, что помогает ей сбежать от одиночества – это любимое дело – катание на коньках. Очередной выход на лед открывает для девушки удивительный мир, где она встречает свое отражение – полную противоположность, смелую и дерзкую леди, которая хочет помочь вернуть героине веру в себя.

Свет, спецэффекты и 3D-mapping, оживляющий декорации, позволят зрителю сильнее прочувствовать атмосферу шоу. Создавать настоящую магию на «Минск-Арене» артисты будут под хиты Beyonce, U2, Sia и Нины Симон в специально подготовленной аранжировке. Три дня волшебной хореографии, неповторимой акробатики, чарующей музыки и увлекательного сюжета. «CRYSTAL» – заставит вспомнить о самых невероятных мечтах.

С 7 по 9 февраля в «Минск-Арене». Билеты уже в продаже.