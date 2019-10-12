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01. 10. 2019

Родителями, которые собирают деньги на тетради, могут заинтересоваться в налоговой

Источник фото: Telegraf.by

Членами школьных родительских комитетов, которые собирают деньги на централизованную покупку тетрадей, канцтоваров и других принадлежностей, могут заинтересоваться налоговые органы. Об этом сообщили в министерстве по налогам и сборам.

Правда, чтобы вами заинтересовались, деньги необходимо собирать на карточку, передает TUT.by.

«При поступлении в налоговый орган информации о поступлении на счет, в том числе карт-счет, физического лица денег от других людей он имеет полное право потребовать пояснений или документального подтверждения, откуда эти средства», - заявили в МНС.

В таком случае придется подтвердить, что деньги предназначались для закупки школьных принадлежностей, например, с помощью соответствующих чеков.
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