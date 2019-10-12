В Литве готовятся к аварии на БелАЭС

В Литве начались "Островецкие учения", в ходе которых будет смоделирован сценарий, когда Беларусь не сообщит об аварии на БелАЭС, но литовские системы мониторинга обнаружат повышенный уровень загрязнения воздуха и воды. В них примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие.

Учения включают тренинги по эвакуации жителей Юго-Восточной Литвы и тестирование системы оповещения людей. Также будет имитироваться санитарная обработка жителей, которым раздадут таблетки йода, сообщает BNS. Белорусская АЭС возводится в Островецком районе в 50 километрах от Вильнюса. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby