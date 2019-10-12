В Беларуси потеплеет до 23 градусов

В среду, 2 октября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +14 ..+20 °С, по югу до +23 °С. В Минске: во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). . Температура воздуха утром +12.. +14 °С, днем +16.. +18 °С, вечером +13.. +15 °С.

По данным Белгидромета, 3 октября территория республики будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Будет преобладать облачная погода. Временами пройдут дожди, местами сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-востоку +16..+20°С.

4 октября ночью сохраниться влияние атмосферных фронтов, днем погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по юго-востоку до +10°С, максимальная днем +7..+14°С.