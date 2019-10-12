Белорусский молотобоец вышел в финал турнира в Дохе

Пятый день Доха принимает чемпионат мира по лёгкой атлетике. Во вторник 1 октября четверо белорусов боролись за выход в финальные стадии соревнований, а ещё одна легкоатлетка сражалась за медаль ЧМ-2019. Об этом Телеграфу сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

В квалификационной группе А в метании молота у мужчин Глеб Дударев в третьем выходе в сектор отправил снаряд на 76.28. Молодому легкоатлету не хватило 22см, чтобы попасть в финал напрямую (Q). Во второй группе Захар Махросенко в лучшей попытке показал 74.80, став в общем рейтинге 15-м. А вот Глеба Дударева мы увидим в финале! Молотобоец попадает в финальную стадию с 11-м результатом (q)!

В прыжке в высоту у мужчин за выход в финал также сражалось два белоруса: рекордсмен страны Дмитрий Набоков и лидер мирового сезона Максим Недосеков. Чтобы попасть в финал напрямую, высотникам нужно было взять рубеж 2.31. С такой высотой не справился ни один из 32 заявленных атлетов, в результате чего было принято решение завершить соревнования на отметке 2.29. Десять человек покорили данный рубеж, а к ним еще двое добрались по результату. По суммарному протоколу двух групп Максим Недосеков получил билет в итоговую стадию чемпионата мира. Это тот случай, когда всё решает, с какой попытки взята высота. Недосекову сегодня повезло, точнее, он взял 2.26 со второй, что и привело его к финалу. Повезло спортсмену из Пуэрто-Рико Льюису Кастро Ривера, который также со второго выхода на разбег взлетел на 2.26. Все те, кто взял данный рубеж с третьей попытки, в том числе и белорус Дмитрий Набоков, завершили свое выступление на этом чемпионате мира.

В метании копья у женщин рекордсменка страны Татьяна Холодович стала 6-й. В третьем выходе в сектор спортсменка отправила снаряд на 62.54. Такой результат позволил ей замкнуть топ-6 сильнейших копьеметательниц планеты.

В шестой попытке золотую медаль вырвала австралийка Келси-Ли Барбер – 66.56. На вторую и третью ступень пьедестала поднимаются две представительницы Китая: Лю Шиин (65.75) и лидер мирового сезона Лю Хуэйхуэй (62.61).