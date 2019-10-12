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02. 10. 2019

В Москве задержали владелицу минских клубов

Источник фото: Следственный комитет

В Москве для экстрадиции в Беларусь арестовали гендиректора компаний «Интек» и «Бистроф» , которые занимаются торговлей, ресторанным и клубным бизнесом в Минске, Викторию Аверьянову. Следственный комитет Беларуси обвиняет ее в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, уклонение от налогов с 2010 по 2015 год на общую сумму 890 тыс. рублей допустили клубы «Медисон», «Африкана» и «Табу», управляемые «Интек», сообщает «Коммерсантъ».

По версии защиты, Виктория Аверьянова не скрывалась в России, а переехала вместе с семьей на законных основаниях. Летом суд уже отклонял требование о взятии предпринимателя под стражу.

Фигурантом расследования также является отец бизнес-леди Юрий Аверьянов, который ожидает решения судебных инстанций по своему делу под подпиской в Германии.

 
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