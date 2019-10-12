Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2019, среда, 09:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
02. 10. 2019

Боевика ДНР из Витебска в Украине могут посадить на 25 лет

В Донецкой области Украины проходит суд над 31-летним витеблянином Дмитрием Новиковым. Уроженцу Витебска за участие в террористической группе, ведение агрессивной войны, преступление в составе организованной группы и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины грозит до 25 лет лишения свободы.

смотрите также Зеленский заявил о подписании формулы Штайнмайера

По данным следствия, белорус воевал в составе "ДНР" с 7 ноября 2014 года до 16 июня 2015-го и с 2017-го по 10 августа 2018 года, когда его задержали. Сообщается, что он был командиром танка танкового батальона "Сомали" и участвовал в штурме Донецкого аэропорта, передает "Віцебская Вясна".

Дмитрий Новиков признал свою вину и сотрудничает со следствием. В Беларуси у него остались жена и 10-летний ребёнок.
Это Интересно
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.