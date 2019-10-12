Боевика ДНР из Витебска в Украине могут посадить на 25 лет

В Донецкой области Украины проходит суд над 31-летним витеблянином Дмитрием Новиковым. Уроженцу Витебска за участие в террористической группе, ведение агрессивной войны, преступление в составе организованной группы и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины грозит до 25 лет лишения свободы.

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По данным следствия, белорус воевал в составе "ДНР" с 7 ноября 2014 года до 16 июня 2015-го и с 2017-го по 10 августа 2018 года, когда его задержали. Сообщается, что он был командиром танка танкового батальона "Сомали" и участвовал в штурме Донецкого аэропорта, передает "Віцебская Вясна".

Дмитрий Новиков признал свою вину и сотрудничает со следствием. В Беларуси у него остались жена и 10-летний ребёнок.