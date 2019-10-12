Всего в церемонии участвовало более 200 гостей, при этом имена победителей до последнего держались в тайне. Награды получили представители самых разных профессий, благодаря которым, по версии медиахолдинга «Комсомольская правда», в 2019 году состоялись важные, яркие и наиболее обсуждаемые проекты и события.

Председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров стал лауреатом премии «МедиаПерсона года» за ряд реализованных проектов в области корпоративной социальной ответственности. Изобразительный проект под открытым небом «Художник и Город», партнером которого банк ВТБ выступил шестой год подряд, назван одним из главных медиасобытий года в сфере искусства.

В 2019 году банка ВТБ (Беларусь) шестой год подряд выступил генеральным партнером экспозиции. В рамках выставки в этом году минчане и гости столицы стали участниками различных творческих акций: «Свободный мольберт», «Cinemascope» (кинопоказ под открытым небом), «Sound Minsk». 6 сентября арт-галерея переехала в Брест: открытие выставки связано с празднованием тысячелетия города.

Фото: Павел МАРТИНЧИК