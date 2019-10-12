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05. 10. 2019

Volkswagen в Беларуси представляет Tiguan Black Edition

Стайлинговый пакет Black Edition можно заказать в дополнение к любой комплектации при покупке автомобиля, а также установить на уже имеющийся. Стоимость пакета составляет 1722 рубля.

Пакет Black Edition включает в себя черные элементы внешнего оформления автомобиля, которые подчеркивают все достоинства Tiguan.

Что входит в пакет Black Edition?

  • Черные накладки на переднем и заднем бамперах
  • Черные накладки на дверях
  • Черная нижняя часть спойлера
  • Черная решетка радиатора
  • Черные накладки на фарах
  • Тонированные передние фары
  • Тонированный логотип Volkswagen

Tiguan Black Edition уже представлен в автоцентре «Атлант-М Сухарево».

 
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