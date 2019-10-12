Volkswagen в Беларуси представляет Tiguan Black Edition

Стайлинговый пакет Black Edition можно заказать в дополнение к любой комплектации при покупке автомобиля, а также установить на уже имеющийся. Стоимость пакета составляет 1722 рубля.
Пакет Black Edition включает в себя черные элементы внешнего оформления автомобиля, которые подчеркивают все достоинства Tiguan.
Что входит в пакет Black Edition?
- Черные накладки на переднем и заднем бамперах
- Черные накладки на дверях
- Черная нижняя часть спойлера
- Черная решетка радиатора
- Черные накладки на фарах
- Тонированные передние фары
- Тонированный логотип Volkswagen
Tiguan Black Edition уже представлен в автоцентре «Атлант-М Сухарево».
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