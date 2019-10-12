Volkswagen в Беларуси представляет Tiguan Black Edition

Стайлинговый пакет Black Edition можно заказать в дополнение к любой комплектации при покупке автомобиля, а также установить на уже имеющийся. Стоимость пакета составляет 1722 рубля.

Пакет Black Edition включает в себя черные элементы внешнего оформления автомобиля, которые подчеркивают все достоинства Tiguan. Что входит в пакет Black Edition? Черные накладки на переднем и заднем бамперах

Черные накладки на дверях

Черная нижняя часть спойлера

Черная решетка радиатора

Черные накладки на фарах

Тонированные передние фары

Тонированный логотип Volkswagen Tiguan Black Edition уже представлен в автоцентре «Атлант-М Сухарево». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby