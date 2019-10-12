В Светлогорске с рекордным ажиотажем открыли флагманский магазин «Санта»

В Светлогорске заработал большой супермаркет «Санта», в котором нашлось место рыбному острову, пекарне и пиццерии. Магазин расположился в ТЦ «Берёзки» на улице Калинина, 6 и выделяется расширенным выбором товаров и еды на вынос. На открытии возник ажиотаж: покупателям раздавали 1000 пачек бесплатного мороженого, а детям – ещё и шарики.

Брестская сеть «Санта» приходит в Светлогорск с несколькими объектами. Первым, как ни странно, открыли флагманский магазин в ТЦ «Берёзки». Внутри и снаружи магазин оформлен по европейским стандартам. На фасаде появились небесного цвета панели и узнаваемая вывеска. В торговом зале сделали широкие проходы, внесли в интерьер скандинавские мотивы и обустроили гастрономические площадки.



В супермаркете площадью около 900 «квадратов» представлено свыше 16 000 наименований товаров. Внутри есть все привычные отделы с огромным выбором колбас, копченостей и молочных продуктов. В частности, на витринах можно найти всю линейку продукции «Савушкин продукт». Кроме того, здесь много сыров – от творожных до твердых.



На открытии оживленно разбирали свежие овощи и фрукты. Одни выращены внутри страны, другие проделали большой путь до Беларуси.



Но, наверное, основным отличием стал рыбный остров. В одном месте собраны десятки видов рыб из вод Атлантики, в том числе все новинки «Санта Бремор». Многие позиции из «рыбного меню» доступны по акции. Есть здесь и редкий деликатес – голландский матиас, который засаливают еще на рыболовецких шхунах. Что интересно, на вкус он совсем не похож на обычную селедку. Да и недорого: одна рыба стоит до 2 рублей.



В магазине нашел отражение формат Food-to-Go. В гастро-зоне разбирали полуфабрикаты и готовые блюда, в том числе и популярные суши. На гриле жарятся куриные ножки и крылья. В пекарне выпекают сдобу по авторским рецептам, так что на прилавке она появляется еще горячей. Большая очередь вела к итальянской пицце – её здесь выпекают на месте за 5,95 рубля. Мастера готовят по классическим рецептам с моцареллой и свежими травами, так что она менее калорийная и более натуральная.



«Магазин открыли в короткие сроки – ремонт занял всего около двух месяцев. Акцент сделали на продукции собственного производства, чтобы облегчить жизнь семьям в Светлогорске. В частности, в супермаркете действует собственное производство копченых изделий из мяса и рыбы. Многие блюда можно взять в готовом виде, принести домой и подать на ужин. Сейчас это направление очень популярно как в мире, так и в Беларуси», – отмечают в сети «Санта».



Открытие прошло с ажиотажем и весельем, собрав более 1000 человек. Первые покупатели получили 1000 пачек бесплатного мороженого, дети – еще и воздушные шары. Гостей развлекали ведущий и ростовые куклы.



Покупателей в магазине обслуживают 7 касс, а работает он с 8 до 23 часов.



Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.