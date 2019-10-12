БПС-Сбербанк предложил до 10 000 рублей владельцам смартфонов

БПС-Сбербанк запустил онлайн-кредиты, которые можно оформить в мобильном или интернет-банке. За раз можно получить до 10 тысяч рублей, в том числе до 5 тысяч – без справки о доходах. Новую технологию банк называет революционной для белорусского рынка, а для её работы используется искусственный интеллект.

Чтобы взять взаймы, не нужно идти или звонить в банк – требуется лишь карточка. Если её нет, то после одобрения суммы «пластик» можно получить в любом офисе БПС-Сбербанка. Потребительский кредит с говорящим названием «Хочу в online!» выдают круглосуточно, то есть деньги можно получить и ночью, и в выходные. Рассмотрение заявки и перевод средств на карт-счет происходит в кратчайшие сроки – за всё отвечает искусственный интеллект.

Онлайн-кредиты предоставляют на срок от года до пяти лет. Максимум можно получить 10 тысяч рублей, а без справки о доходах – 5 тысяч. Есть и минимальный порог – 300 рублей. Деньги выдают без скрытых комиссий под 13,7% годовых (ставка рефинансирования, увеличенная на 4,2 п.п.).

Кредиты доступны только физическим лицам. При этом стаж на текущем месте работы должен составлять, по меньшей мере, три месяца. Что важно, банк не спрашивает, на что именно нужны деньги. Кроме того, не требуются залог, поручительство или страховка.

«С запуском онлайн-кредитов банк в очередной раз формирует новый стандарт. Теперь можно в течение нескольких минут получить заемные средства для воплощения своих планов, даже не посещая банк. При этом мы позаботились о том, чтобы ставка была выгодной, а процесс оформления со смартфона или ноутбука – простым и понятным, – подчеркнул заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Для оформления кредита нужно оставить заявку в мобильном или интернет-банке. Там же можно выбрать сумму и срок погашения займа. После одобрения останется подписать документы в онлайн-режиме – и средства будут перечислены на карточку».