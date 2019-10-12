Четвёртое место Максима Недосекова в прыжке в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Восьмой день чемпионата мира по лёгкой атлетике приносит одновременно радостные и грустные новости: Максим Недосеков останавливается в шаге от пьедестала и становится четвёртым в прыжке в высоту.

В Доху Максим прилетел лидером мирового сезона, прыгнув на 2.35 в Минске на Матче Европа-США. Сегодня Недосекову покорилась высота 2.33, которая и принесла ему такое обидное четвёртое место.

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Серебро и бронза досталась российским высотникам, выступающим под нейтральным флагом. Михаил Акименко с личным рекордом 2.35 становится вторым, с таким же результатом и также с «личником» на третью ступень пьедестала поднимется Илья Иванюк, затративший на покорение высот больше попыток.

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В Минск спортсмен возвращается 6 октября в 16:00 рейсом из Москвы. Вместе с ним прилетают: коллега по команде Дмитрий Набоков и тренеры – Татьяна Нарейко и Владимир Фомичёв (прыжок в высоту), Виктор Гинько и Евгений Мисюля (спортивная ходьба).

5 октября в Минск в 16:00 прилетают Алёна Дубицкая (6 место в толкании ядра), Ирина Жук (7 место в прыжке с шестом), Виталий Жук (13 место в десятиборье), Елена Пасечник (18 место в толкании ядра).