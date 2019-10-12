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07. 10. 2019

Нацбанк вынес на обсуждение проект закона о платежных услугах

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект Закона "О платежных системах и платежных услугах". Как сообщили Телеграфу в Нацбанке, принятие закона будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и развитию среднего и малого предпринимательства, развитию конкуренции в национальной платежной системе.

Документ предлагает закрепить право на прием платежей в пользу третьих лиц торговыми площадками, службами доставки, операторами мобильной связи, автомобильными перевозчиками, магазинами в небольших населенных пунктах.

Также планируется установить правила предоставления платежных услуг и уточнить требования к платежным системам, включая требования по безопасности проведения платежей и требование о предоставлении банками доступа к счетам клиентов поставщикам платежных услуг инициирования платежа.

Кроме того, предлагается уточнить права и обязанности пользователей платежных услуг и установить их для поставщиков платежных услуг, а также полномочия Нацбанка в регулировании платежного рынка, надзоре за платежными системами и поставщиками платежных услуг.
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