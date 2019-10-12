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07. 10. 2019

«Санта Бремор» получила золото престижной премии Effie

Источник фото: TUT.by

Брестский производитель «Санта Бремор» стал победителем Effie Awards Belarus – одной из самых престижных наград в сфере маркетинга и рекламы. «Золотую» статуэтку вручили за результативный ребрендинг мороженого ТОП.

Эксперты оценили идею осовременить известную торговую марку. В основу ребрендинга легла простая идея: чтобы поднять настроение и разбавить скучные будни, надо съесть что-то вкусное, к примеру, мороженое. Поэтому герои роликов в прямом смысле поднимаются в небо, а в дизайне упаковок появились «парящие в невесомости» ягоды клубники, кусочки шоколада и т.д. 

Для воплощения идеи специалисты разработали комплексную бренд-стратегию. В нее вошли новое позиционирование, платформа бренда и стратегия коммуникаций. Изменился также дизайн упаковки. 

«Главная задача участника премии заключается в том, чтобы убедить жюри в реальной эффективности проекта. После проведенного нами ребрендинга и рекламной кампании выросли продажи мороженого и доля рынка. Кроме того, повысились знание и лояльность потребителей. Мы хотели создать сильный бренд, который непосредственно связан с положительными эмоциями и хорошим настроением. Простой честный бренд, который люди помнят и которому доверяют», – отмечают в «Санта Бремор». 

Премия Effie впервые вручается в Беларуси. Хотя её история насчитывает уже 50 лет, а награды ежегодно раздают уже в 48 странах мира. Их получают авторы идей в области маркетинга и рекламы, которые принесли пользу бизнесу. Кроме того, Effie Worldwide каждый год называет самые эффективные бренды в мире и регионе. 

Мороженое ТОП производится в Бресте с 2000 года.  Компания «Санта Бремор» стала первопроходцем в освоении и внедрении новых технологий производства мороженого в Беларуси, внесла целый ряд инноваций как в концепцию самого продукта мороженого, так и инструменты его продвижения.
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