10 способов наладить сексуальные отношения в семье

Не секрет, что все люди, которые задумываются о браке, хотят построить крепкую семью, наполненную гармонией и любовью во всех её проявлениях. И сексуальная удовлетворенность в отношениях мужа и жены занимает одну из верхних позиций супружеских приоритетов. Как правило, интимная жизнь молодоженов "бурлит", возбуждение от партнера неимоверное...но со временем быт, рождении детей и банальная привычка гасят остроту чувств и превращают феерический секс в супружеский долг.

Белстат утверждает: в Беларуси разводится каждая вторая пара, всего за год количество разводов в стране выросло на 10 %, а самый высокий показатель расставаний семейных пар зафиксирован в столице. На 14 425 браков в Минске в прошлом году приходилось 7547 разводов.

При этом многочисленные исследования, проведенные в разных европейских странах, показывают примерно одинаковую субъективную оценку значимости секса в семейной жизни – в среднем 80% мужчин и женщин всех возрастов считают удовлетворение сексуальных потребностей одной из основ серьезных отношений и счастливого брака. Семейные психологи и сексологи с ними согласны и единодушно советуют не сдаваться, а попытаться вернуть в супружескую спальню былой огонь.

О проверенных способах, как это сделать, рассказывает психолог Юлия Мызенкова.

1. Вспомните о флирте и начните делать друг другу комплименты.

Причем с учетом гендерной разницы в психологии: мужчине приятнее всего слышать, что он сильный, мужественный и единственный, а женщине – что она хороша собой, желанна и любима. Такое эмоциональное "поглаживание" в отношениях дарит подпитку самооценке обоим и уверенность, что партнер все еще любит и замечает.

Очень важный момент: говорить надо искренне, потому что фальшь считывается мгновенно. Поэтому придется выполнить серьезную работу по поиску того, чем можно (и нужно!) от души восхититься. Это непросто, потому как за годы совместной жизни глаз «замылился», но необходимо. Небольшое усилие, и делать милые комплименты друг другу войдет в привычку.

2. Начните трогать друг друга и обниматься.

Необязательно в качестве прелюдии к сексу. Просто чаще берите партнера за руку, снимайте невидимые «пушинки», проводите рукой по волосам, обнимайтесь с поводом и без. Дело в том, что такие прикосновения способствуют увеличению выработки окситоцина - гормона привязанности и нежности. А это – первый шаг к постели.

3. Улыбайтесь чаще друг другу.

Банальность, скажете вы? Вовсе нет. Улыбка сродни зевоте, «заразнее» которой что-то сложно найти. Вы улыбнулись, вам невольно улыбнулись в ответ, и вот уже совсем не хочется высказывать друг другу претензии. Кроме того, улыбка – это невербальный сигнал доверия.

4. Разговаривайте друг с другом на разные темы, которые не ограничиваются вопросами надо ли покупать молоко и проверил ли супруг в ребенка уроки.

Во-первых, вам будет интереснее общаться. А, во-вторых, ненароком можно обсудить и деликатные интимные моменты, которые хочется попробовать со своим партнером или, наоборот, исправить. Можно вместе посмотреть фильм «для взрослых», а потом обсудить, что хорошо бы перенести с экрана в реальность. Такой разговор сам по себе может завести не на шутку.

5. Периодически «выключайте» в себе родителей.

Ложась в постель, постарайтесь расслабиться и насладиться временем, которое вы можете провести только вдвоем, без детей. Которых, заметим, без вашего уединения друг с другом просто не было бы.

6. Задушите в себе внутреннего критика, недовольного собой и партнером.

Целлюлит? Немного лишнего веса? Смешно сопит? Всё, что не дает вам расслабиться и сосредоточиться на ощущениях, смело выбрасываем из головы. Вы же когда-то выбрали и полюбили друг друга целиком, без мелочных «подробностей». Значит, и сейчас всё получится.

7. Разнообразие.

Избегайте рутины. Был «плановый» секс по средам и субботам в привычной позе? В топку! Разрешите себе быть спонтанными и непредсказуемыми. «Быстрый» секс без заученной прелюдии? Да! Секс в машине (заранее припаркованной подальше от сторонних глаз)? Разумеется! Секс утром до работы? Почему бы и нет!

Примерьте на себя разные роли: соблазнителя и невинной жертвы, начальника и подчиненной, случайных знакомцев в баре. А какой простор для фантазии и новых ощущений открывают современные эротические игрушки! Есть лишь одно правило в этой увлекательной игре без правил: допустимо всё, но только то, что приемлемо для партнёра.

8. Смазка.

Недостаток естественной увлажненности может быть связан с самыми разными причинами: от дня месячного цикла и приема препаратов от простуды до сосудистого спазма и недостаточного объема выпитой жидкости. При этом дефицит смазки может привести к болезненным ощущениям во время секса и даже микротравмам. Потому не ленимся, выбираем подходящий лубрикант и всегда на всякий случай держим его под рукой.

9. Берите инициативу в свои руки.

Очень полезно для пары, когда женщина хотя бы изредка сама инициирует секс, «пристает» первой. Тогда и мужчина чувствует себя желанным и любимым.

10. Оставляйте за дверью все придирки и ссоры.

Попробуйте договориться, что как только наступает вечер, и вы ложитесь в постель, то все взаимные претензии оставляете за порогом вашей спальни. В супружеской постели не должно быть ничего, кроме доверия, нежности, желания, страсти и здорового сна в объятиях друг друга.

Надеемся, что эти советы помогут семейным парам не только освежить сексуальные отношения, но и избежать увеличения статистики Беларуси по разводам.

Материал подготовлен сайтом Redsale.by