Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2019, вторник, 08:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
08. 10. 2019

В Беларуси ожидаются дожди, возможен мокрый снег

Во вторник, 8 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха от +3°C по северу до +10°C по югу страны.

По данным Белгидромета, в Минске облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +2 +4°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+6°C.

9 октября облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем от +7°С по востоку до +14°С по западу страны.

10 октября облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4 +10°С, максимальная днем +7 +14°С.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.