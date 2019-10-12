В Беларуси ожидаются дожди, возможен мокрый снег

Во вторник, 8 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха от +3°C по северу до +10°C по югу страны.

По данным Белгидромета, в Минске облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +2 +4°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+6°C. 9 октября облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем от +7°С по востоку до +14°С по западу страны. 10 октября облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4 +10°С, максимальная днем +7 +14°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby