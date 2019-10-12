Воркшоп "За дело". Бухгалтер сравнивает налоговые системы

“За дело” – бесплатные воркшопы о том, как грамотно открыть свой бизнес. 30 сентября прошел четвертый воркшоп этой серии. Идея мероприятия принадлежит некоммерческой организации ProWomen By, генеральный партнер – ОАО “Белагропромбанк”.

Мы обратились к одному из лекторов воркшопа, Татьяне Гринько, с просьбой рассказать о выборе налоговой системы для начинающего предпринимателя. Татьяна Гринько – консультант-бухгалтер, основательница проекта по повышению налоговой грамотности предпринимателей Nalogov_net.

Существует 3 системы налогообложения: упрощенная, общая и единый налог.

Упрощенная система налогообложения (далее – УСН)

Начинающие предприниматели часто выбирают эту систему,поскольку она позволяет сэкономить на бухгалтере. Налоговая база для УСН – вся выручка( наличными, на счету, по ЕРИП). Никакие затраты не отнимаются. Если ты получила деньги по ЕРИП, а банк снял 2-3%, то ты это не отнимаешь. Твоя валовая выручка – стоимость, которая была номинальной до удержания банком.

Для УСН есть две налоговые ставки: чаще всего выбирают 5% без уплаты НДС, в редких случаях – 3% с уплатой НДС. Что это за случаи? Если ты оказываешь определенные виды услуг за рубеж и выбираешь эту ставку, то НДС 20% ты уплачивать не будешь, потому что такие услуги облагаются НДС в стране нахождения покупателя. Это разрешено и используется повсеместно, в том числе при работе на российскую компанию. Но если услуга будет оказана в Беларуси, то ее придется облагать по ставке НДС 20%. Этот нюанс актуален для IT-специалистов, дизайнеров, маркетологов и других специалистов, работающих удаленно.

Декларация по УСН подается 4 раза в год:. после окончания отчетного квартала до 20 числа следующего месяца ты предоставляешь декларацию и уплачиваешь налог до 22 числа.

Есть виды деятельности, для которых нельзя применять УСН. Например, если ты сдаешь помещение в субаренду, занимаешься продажей ювелирных изделий и др.

Ты также можешь быть плательщиком подоходного налога, находясь на УСН. Это тот случай, когда ты как ИП оказываешь услугу юридическому лицу, где ты, твой муж, ребенок или родитель являются учредителем или соучредителем. Из общей выручки ты убираешь эту услугу и уплачиваешь по ней подоходный налог, а по остальным – УСН, как и обычно.

Общая система налогообложения (далее – ОСН)

Общая система налогообложения для ИП – это подоходный налог. ОСН не должна пугать: здесь нет балансов, как для юрлиц.

В отличие от УСН, налоговой базой здесь являются доходы минус расходы. Расходы должны быть документально подтверждены и оплачены. Если ты купила оборудование, есть накладная, но ты ее еще не оплатила, то в этом отчетном периоде это еще не расходы. Расходами могут быть аренда, командировки, топливо, покупка или эксплуатация авто, услуги связи и другие мелкие оплаты.

Ставка налога – 16%. Против 5% на упрощенной системе это звучит весомо, но для торговли или производства налог в итоге может быть даже меньше 5% за счет расходов. Особенно на старте бизнеса, когда идут серьезные вложения. Если ты обустраиваешь себе косметический кабинет и (или) закупаешь партию товара, то стоит задуматься об ОСН, чтобы с помощьи своих инвестиции минимизировать налоги.

Если ты планируешь инвестировать крупные средства, то можешь применить ОСН, а до 31 декабря подать заявление для перехода на упрощенную систему. Запуск бизнеса в конце года позволяет что-то попробовать, а с 1 января поменять свое решение.

Декларация подается после отчетного квартала до 20 числа, налог уплачивается до 22 числа. Для ОСН есть еще ряд дополнительных вычетов из доходов, который позволяет сократить налоги:

Профессиональный вычет – это твои документальные расходы на детей и себя (если доход не превышает определенную сумму).

Социальный вычет – обучение себя или детей, а также добровольное медицинское страхование.

Имущественный вычет: если ты как очередник купила или построила жилье, то вся его стоимость, в том числе и кредитная, составляет этот вычет.

Единый налог (далее – ЕН)

ЕН подходит для определенных видов деятельности, которые указаны в налоговом кодексе. Сюда же относится розничная торговля и бьюти-услуги. Будучи на этой системе,можно работать только только с физлицами.

Что делать, если ты на ЕН, а тебе предложило сделку юрлицо? Здесь есть нюанс: если ты когда-то успела подать заявление о применении УСН, то сделка с юрлицом попадет под УСН 5%. В противном случае сделка попадет под 16% подоходного налога.

Давай разберемся. Например, ты собираешься продавать сладости. Ты предполагаешь, что в новогоднюю пору к тебе может обратиться организация с просьбой продать для них партию сладостей по безналу. Тогда после регистрации бизнеса в течение 20 рабочих дней (!) подай заявление на УСН. Таким образом ты просто отказываешься от ОСН в случае чего, к единому налогу это никак не относится.

ЕН всегда выплачивается до начала работы. Если ты собираешься работать завтра, то оплати налог сегодня, иначе будет штраф. ЕН не привязан к выручке. Обязательно проверь свой вид торговли или услуг в классификаторе на сайте налоговой.

Ставки налога отличаются для разных городов и регионов. Ты можешь быть зарегистрирована где угодно, но налог надо платить по месту оказания услуги или месту нахождения торгового объекта. Если у тебя несколько торговых объектов, то ставка платится по каждому из них. Допустим, у тебя 3 торговых объекта и ставка составляет 100 рублей За месяц получится 300 рублей. Для услуг такого нет: даже если у тебя несколько видов услуг, ты платишь одну ставку – ту, которая наибольшая. Например, если ты оказываешь услуги косметолога и в свободное время сдаешь свое место в аренду, то это два вида деятельности. Выбирай ставку, которая больше.

Если твоя выручка превысила сорокакратную ставку, то надо сделать доплату 5%. Возьмем для примера все ту же ставку 100 рублей. Ее сорокакратная величина – 4000 рублей. Если твоя выручка составит 4500 рублей, ты заплатишь ставку 100 рублей и с оставшихся 500 рублей доплачиваешь еще 5%. Если твоя выручка в разы больше, то стоит задуматься о переходе на упрощенную систему.

Декларация подается до 1 числа отчетного квартала. Уплата производится за каждый месяц до 1 числа.

Часто ЕН применяют именно на старте из-за льгот. Если ты регистрируешь ИП впервые, никогда его раньше не открывала и не закрывала, для тебя действует фиксированная ставка 25% на протяжении 3 месяцев.

Дополнительные налоги

Ни одна из рассмотренных налоговых систем не освобождает от других налогов:

НДС ввозной. Если ты занимаешься торговлей и собираешься ввозить товар из другой страны (даже России), ты должна с полной стоимости товара заплатить НДС, даже если выбрала систему налогообложения без НДС.

НДС за услуги нерезидентов. Например, если ты покупаешь изображения на зарубежных дизайнерских стоках или оплачиваешь дополнительные гигабайты для облачного хранилища не с личной карты, то должна заплатить и этот НДС.

Зарплатные налоги: ФСЗН и подоходный налог за наемных сотрудников. Если ты ИП, то придется платить ФСЗН и за себя – с минимальной заработной платы. Сегодня это 330 рублей, с них мы платим 35% за каждый месяц.

При этом можно указать периоды бездействия. Например, ты получаешь выручку раз в месяц или сезонами вообще не работаешь. Тогда ты считаешь, сколько времени не работала, подаешь отчёт ПУ-3 и уменьшаешь сумму налога. Но если у тебя торговый объект и он работал без перерывов, то, конечно, придется платить полную сумму налога.

Следующий воркшоп “За дело” пройдет в конце октября. Следите за новостями на сайте ProWomen By – http://prowomen.by/.