В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты

Окружные избирательные комиссии 8 начали регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей, выборы которых должны пройти 17 ноября. Регистрация продлится по 17 октября, после чего стартует месяц предвыборной агитации.

Кандидатам также будут предложены выступления по радио и телевидению. Они пройдут с 21 октября по 6 ноября по рабочим дням с 07:00 до 08:00 и с 19:00 по 20:00 на ТВ.

Также свою предвыборную программу кандидаты смогут опубликовать или в одной из республиканских газет, или в областной газете, или в одной из районных и городских газетах, издаваемых на территории их округа. Тексты необходимо представить в СМИ до 27 октября.