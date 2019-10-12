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08. 10. 2019

В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты

Источник фото: Telegraf.by

Окружные избирательные комиссии 8 начали регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей, выборы которых должны пройти 17 ноября. Регистрация продлится по 17 октября, после чего стартует месяц предвыборной агитации.

Кандидатам также будут предложены выступления по радио и телевидению. Они пройдут с 21 октября по 6 ноября по рабочим дням с 07:00 до 08:00 и с 19:00 по 20:00 на ТВ.

Также свою предвыборную программу кандидаты смогут опубликовать или в одной из республиканских газет, или в областной газете, или в одной из районных и городских газетах, издаваемых на территории их округа. Тексты необходимо представить в СМИ до 27 октября.
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