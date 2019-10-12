В Беларуси с поличным задержали крупного наркодилера из России

Крупного наркодилера из России задержали в Минске. Как сообщили в МВД Беларуси, на съемной квартире у 36-летнего россиянина нашли около 250 граммов расфасованного товара для продажи. Около 200 доз были у мужчины при себе, еще около 100 были спрятаны в холодильнике.

Уже после задержания обвиняемого российские оперативники изъяли в Смоленской области еще около 8 килограммов метамфетамина, метилэфедрона, героина, гашиша и марихуаны.

Задержанный ранее уже был судим за грабеж, мошенничество, кражу и хулиганство. В отношенни него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК.