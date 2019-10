«Как камыш и одуванчик»: музыканты о белорусской дуде и шотландской волынке

Дуда – традиционный белорусский инструмент, который очаровывает своим сложным, выразительным, мистическим звуком. Ее зачастую путают с более распространенной в музыкальном мире шотландской волынкой, но они отличаются как по внешнему виду, так и по характеру звучания.

Услышать вживую и сравнить звучание белорусской дуды и шотландской волынки можно будет на праздничном концерте в рамках фестиваля кельтской культуры «Самайн», который состоится 26 октября в Центральном Ботаническом саду города Минска.

В преддверие фестиваля мы решили выяснить у музыкантов-участников, в чем же заключаются эмоциональные и технические различия белорусской дуды и шотландской волынки, почему каждый из них выбрал для себя именно этот тип инструмента и какие композиции лучше подходят для разных типов волынок. С нами беседуют:

Юрий Панкевич – белорусский волынщик, участник музыкальной группы PAWA, мастер по изготовлению инструментов, один из основателей «Дударскага клуба», организации, объединившей белорусских мастеров и музыкантов, занимающихся возрождением старинной белорусской дуды.

Алексей Шкуропатский – волынщик в Украине и Беларуси, участник украинской группы FRAM, ирландской группы Cruachan и сольный исполнитель с широким репертуаром кельтской, старинной, авторской и современной мировой рок-музыки.

Алексей Шкуропатский о шотландской волынке

Шотландская волынка горцев – самая популярная по внешнему виду волынка в мире. У нее очень характерный вид с тремя басовыми трубами на плече музыканта (часто ещё подбирают фото с невысоким музыкантом, чтобы она казалась массивнее). В Шотландии существует ещё несколько видов волынок, но они гораздо меньше засвечены в массовой культуре. Черты же звучания шотландской волынки очень связаны с особенностями шотландской народной музыки. С одной стороны - это исключительная пронзительная громкость, которая погружает слушателя в подобие транса, дизориентирует и оглушает. С другой стороны - это особая шотландская специфика построения мелодий и приёмов игры, которая сразу же даёт узнаваемый шотландский привкус музыки, но не всегда годится для художественных целей, когда надо сделать через музыку масштабное художественное обобщение, касающееся не только локальной шотландской специфики. Так, например, в культовом фильме «Храброе Сердце» в сценах с волынщиками показаны узнаваемые по внешнему виду шотландские волынки, но подставлен звук ирландских, мягкость и милозвучность которых в итоге сыграла значительную роль в популярности фильма и его музыки. Так что много юных энтузиастов волынки при выборе первого инструмента стремятся к популярному облику шотландской волынки, но часто рассчитывают на совершенно другой характер звучания, и в итоге, оказавшись на начальном этапе обучения в узко шотландской специфике музыки, разочаровываются, будучи не в силах достигнуть той широты и обобщённости репертуара, которой они хотели добиться быстро. Потом мы этих волынщиков никогда и нигде не слышим.

Юрий Панкевич о белорусской дуде

Дуда на протяжении многих столетий была и остается традиционным инcтрументом белорусов. Первое упоминание белорусской дуды в старинных текстах относится к XV веку. До середины ХХ столетия дуда была самым распространенным инструментом и активно использовалась в белорусской народной музыке. Однако в середине ХХ века белорусская дуда практически исчезла из музыкальной культуры и долгое время нигде не упоминалась. Благодаря стараниям музыкантов «Дударского клуба» - увлеченных людей и мастеров, которые изучают, восстанавливают, совершенствуют белорусскую дуду, в последние годы интерес к инструменту стал стремительно возвращаться.

Сам я впервые услышал белорусскую дуду много лет назад на фестивале средневековой культуры «Белы Замак» во время выступления группы «Стары Ольса». Меня очень впечатлил ее звук, и мне сразу захотелось освоить игру на этом удивительном инструменте. Спонтанный творческий порыв стал судьбоносным: я так погрузился в изучение белорусской дуды, что в последующие годы овладел не только исполнительскими тонкостями игры на инструменте, но и сам стал профессиональным музыкантом и мастером-изготовителем дуды.

Об игре на других типах волынок

Юрий Панкевич:

В основном я всё же играю на белорусской дуде – именно на ней исполняются большинство композиций группы PAWA. Еще один инструмент, который я периодически использую во время живых выступлений – галиссийская (испанская) волынка. Из всех мировых типов волынок она по звучанию оказалась мне ближе остальных. На концертах "Дударского клуба" я также играл шведскую музыку на шведской волынке.

Одним из моих первых инструментов была шотландская волынка. Забавно вспомнить: я заказал её за смешные деньги в интернете на пакистанском сайте. Пакистан – бывшая английская колония, поэтому там в свое время появилась и до сих пор жива традиция шотландских народных оркестров. В Пакистане изготавливают более-менее играющие, но совершенно ужасные по звучанию шотландские волынки. Они с натяжкой подходят даже для начинающих музыкантов и могут полностью отбить у новичков желание заниматься. И если я сумел усовершенствовать свой инструмент самостоятельно, то другим музыкантам пришлось бы заплатить мастеру тройную стоимость такой волынки, чтобы довести её до ума.

В конечном итоге шотландскую волынку за ненадобностью я продал. Запомните, в Пакистане плохо делают волынки, особенно шотландские!

Алексей Шкуропатский:

Я не останавливался на шотландской волынке. Моё увлечение волынками началось с фестивальной старинной музыки и, в общем, в этих пределах есть и будет, и насколько в эту сферу интегрирована шотландская музыка - настолько я ею и увлечён. The Brave, Flower of Scotland, The Gael и ряд других мелодий, которые стали визитными карточками Шотландии в массовой культуре - я могу сыграть музыкальную программу популярной шотландской музыки, но я пока не погружался в глубины шотландской традиции. Тем не менее, я участвовал в массе мероприятий по шотландской тематике с присутствием шотландских шотландцев. Все свидетельствовали достойный уровень исполнения и передачу духа их музыки. Танцевали, пели.

Кроме большой шотландской волынки я играю на галиссийской волынке - гайте, немецкой средневековой волынке - дудельзаке, белорусской дуде и современной электронной волынке - редпайпе. Я не сказал бы, что прямо-таки на чём-то из этого остановился. Моя индивидуальная манера игры в больше степени основана на игре на блокфлейте - так что, я, скорее, остановился на блокфлейте - замечательной старинной дудочке, которую я не устану советовать по вопросу «с чего начать».

Об инструментальном парке

Алексей Шкуропатский:

Мой инструментальный парк в основном всегда состоит из пяти волынок. Иногда я приобретаю новую волынку, иногда какая-то из старых уходит. Вечная текучка.

В наш технологический век главный создатель волынок - это, конечно же станок ЧПУ, но, кроме шуток, мои инструменты и их производители следующие: галиссийская волынка от испанской конторы Gaitagallega, шотландская волынка от компании «Шеперд и сын», немецкая волынка от Йенса Гюнцеля, белорусская дуда, разные детали которой делали Денис Сухой и Юрий Панкевич, и электронная волынка от немецкой компании Redpipe и Рольфа Йоста.

Впрочем, конечно, я должен был сказать, что получил свои дудки от кельтских друидов в древних замках среди волшебных лесов в тени драконьих крыльев. Думаю, людям лучше думать о замках и драконах, чем о скучных немецких инженерах.

Юрий Панкевич:

Поскольку я сам мастер по изготовлению инструментов – почти все волынки из своей коллекции я делал сам. Мастерству изготовления инструментов я обучался у известного белорусского мастера, одного из первых «реконструкторов» белорусской дуды, Тодора Кашкуревича.

Помимо классических типов белорусской однобурдонной дуды, у меня есть также более редкие, вертикальные двухбурдонные дуды. В Беларуси я был первым, кто взялся за реконструкцию такого типа средневековой дуды. Мастера долгое время не хотели его реконструировать – слишком мало сохранилось источников и исторических сведений. Я же поставил цель сделать такую дуду для себя. Меня вдохновила сама идея соединения белорусских и европейских черт в одном инструменте.

Безусловно, я интересуюсь и европейскими средневековыми инструментами, но основную работу всё же веду в направлении возрождения именно национального типа дуды. Для собственных нужд и на заказ для других музыкантов я делаю дуды белорусского типа и отдельные конструктивные элементы. Мои инструменты вы могли видеть у Василя Воробейчикова (Sakramant, ex-Litvintroll), Оксаны Костян (которая в свое время была единственной в Беларуси девушкой-исполнительницей на дуде), Алексея Шкуропатского (украинская группа FRAM) и других известных исполнителей.

О различиях белорусской дуды и шотландской волынки

Алексей Шкуропатский:

Я пробовал, пробую и не устану пробовать играть на белорусской дуде. Замечательный инструмент с нежным и загадочным голосом, открывший для меня новые грани звучания волынки, который я уже много лет использую в студии для создания объемного звукового бэкграунда. Отличия же дуды от большинства популярных видов волынки таковы, что все волынки делятся на два больших семейства по типу специального элемента, вибрация которого лежит в основе извлечения звука, эта деталь называется тростью - не та трость, с которой дедушка ходит, а та, которую традиционно делали из тростника, и оттуда название. Шотландская, ирландская, галиссийская и другие волынки, которые мелькают в кино - это волынки с двойной тростью. А традиционные волынки шведов, западных и южных славян, гуцулов и т.п. - это волынки с одинарной тростью. Другой характер звучания. Более дремучий и мягкий. Среди современных инструментов оркестра волынки с двойной тростью более всего подобны гобою, а с одинарной - кларнету.

Юрий Панкевич:

Принцип и название белорусской дуды и шотландской волынки похожи, в остальном – сплошные различия: и в конструкции, и в способе получения звука, и во внешнем виде. Основное техническое различие кроется в следующем: в традиционной белорусской дуде для извлечения звука предусмотрена одна трость. Похожим конструктивом характеризуются польские, словацкие, шведские и болгарские волынки. В шотландской, галиссийской и ирландской волынках звук извлекается посредством вибрации двух тростей.

Если упростить описание и привести понятное даже ребенку сравнение: звукополучение белорусской дуды можно сравнить с дудочкой из стебля камыша, а шотландской – со свистулькой из разделенного надвое стебля одуванчика.

Ну и конечно, помимо технической части белорусская дуда и европейские волынки отличаются репертуаром и музыкальной эмоцией. Белорусская дуда более объемно передает характер нашей национальной архаичности.

Автор: Анастасия Дубовик

***

Приглашаем всех познакомиться с живым звучанием белорусской дуды и шотландской волынки на фестивале кельтской культуры «Самайн»!

26 октября 2019 года

Центральный Ботанический сад

Вход на ландшафтную зону ботанического сада платный.

Стоимость входного билета – 10.00 бел. рублей для всех категорий граждан.

Дети до 6 лет, многодетные семьи, военнослужащие срочной службы инвалиды всех групп, сироты – вход бесплатно.

Билеты: http://afisha.bycard.by/performance/festivaly_kelytskoy_kulytury_samayn_2019#session=773266

Справки по тел. (017) 292-69-15

Подробности: https://vk.com/samhainminsk