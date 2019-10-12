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08. 10. 2019

Лукашенко: ООН и ОБСЕ не способны решить проблемы безопасности

Источник фото: Президент Беларуси

Беларусь предлагает принять многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая 7 октября проходит в Минске.

«Готовы даже инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа», - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.

По словам Александра Лукашенко, в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности, а многосторонние площадки, включая ООН и ОБСЕ, «становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем».

«Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс», - полагает президент Беларуси.

По его мнению, сейчас происходит новый виток стратегического соперничества великих держав, полюсов силы, а торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы.

Александр Лукашенко добавил, что не решаются многочисленные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Европе. При этом используется «новое оружие - простое, дешевое, доступное почти каждому террористу, но которое может нанести невосполнимый ущерб не только одному государству, но и планете в целом».-

В частности, белорусские власти волнует рост градуса недоверия и конфронтации между Россией и Западом. По его мнению, всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны.
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