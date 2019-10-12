Лукашенко назвал войну на Донбассе конфликтом РФ и Украины

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С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал, выступая на международном форуме Европейская безопасность: отойти от края пропасти, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Белорусский президент считает, что для мирного урегулирования ситуации Украина и Россия должны вместе принимать решения. "И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины... Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей", - сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент считает, что окончания войны на юго-востоке Украины нельзя будет добиться без участия США в переговорном процессе. Лукашенко отметил, что Вашингтон вовлечен в происходящие на Украине политические и экономические процессы и американские политики этого уже не отвергают.

Белорусский лидер заявил, что Минск готов сыграть роль в миротворческом процессе, если на это будет воля и договоренность Москвы и Киева. "Мы готовы как близкие и родные люди сыграть ту роль, которая ими будет определена. Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина - это что-то единое. Не хочу сказать "один народ" - это кого-то бесит. А фактически - один народ. И мы воюем, не можем разобраться", - заявил белорусский президент.

Лукашенко высказался также о необходимости восстановления Донбасса: "Европа вроде бы помогает. Так помогайте так, чтобы был результат. Нужно не только остановить войну, нужно восстановить Донбасс". При этом он считает, что необходимы конкретные эффективные действия, которые откроют путь к проведению встречи глав государств в "нормандском формате", результатом которого должны стать твердые гарантии выполнения минских соглашений.

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко. На вопрос журналиста ответил: "Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не нужно лицемерить и нужно понимать, что конфликт на Донбассе - это конфликт России и Украины. Как в Кремле оценивают это заявление?”, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что: "Мы не видели такого заявления Лукашенко. Мы обязательно проверим".

На уточняющий реплики, что это он сказал сегодня в Минске на конференции, пресс-секретарь Путина сообщил: "Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом. И Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта".

После конкретизирующего вопроса: "получается, что насчет России всегда разное трактование? Много стран, в том числе ближайшие союзники РФ как Беларусь считают Россию участником конфликта. И Украина в том числе. А Россия нет. Как найти одинаковый подход в данном вопросе?", в Кремле заявили, что: "Здесь нужно не искать подход в данном вопросе, не важно кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное: важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой - я имею в виду проблемму юго-востока, - помочь Украине решить эту проблему".

Ранее стало известно, что Лукашенко призвал Запад "очнуться" и помочь Украине решить проблему Донбасса. Он считает Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его "загрузили этим страшным грузом".

Источник: korrespondent.net