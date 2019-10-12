Что такое «F20» и почему его боятся? Фильм белоруса повезут в Канны и Берлин

В Беларуси представили фильм «Жизнь с F20» о людях с шизофренией, который поедет на крупные кинофестивали в Каннах и Берлине. Документальная лента снята режиссером Константином Рунцом вместе с Красным Крестом и посвящена судьбам героев с диагнозом «F20». Из-за социальных предрассудков их не берут на работу, избегают друзья и даже поход в магазин за буханкой хлеба становится мучением. Красный Крест приурочил премьеру картины к Всемирному дню психического здоровья.

«Самые острые и очень личные моменты, конечно, пришлось оставить за кадром. Герои как-то признались, что боятся идти в магазин за продуктами. Им всем страшно, – говорит Константин Рунец. – Страшно, что не так дадут деньги на кассе, не так посмотрят, не сообразят, что ответить. В общем, сделают что-то такое, что выдаст их диагноз. Они боятся не своего расстройства: им страшно жить в социуме, который их избегает и порою даже презирает. Но они не виноваты – проблема в самом обществе».

Фильм состоит из шести историй-новелл. Все они раскрывают непростые судьбы людей с диагнозом «шизофрения» («F20») – гостей «Открытого дома» в Минске. В этом центре нет врачей-психиатров, но есть педагоги и психологи. С утра до вечера здесь бесплатно помогают вернуться к полноценной жизни. Это одно из немногих мест, где с такими людьми работают не как с пациентами.

«Сейчас в лечении нуждаются не столько люди с диагнозом «F20», сколько общество. Ведь в их ситуации может оказаться каждый: сильный стресс на работе, проблемы в семье или хронические болезни могут привести к психическим расстройствам. Так вот лечатся они гораздо быстрее, чем социальные предрассудки, – поясняет заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Романия Скоморошко. – Человек получает клеймо, которое меняет его жизнь: порою отворачиваются даже близкие родственники. А ведь это такое же заболевание, как и любое другое. И в Беларуси только начинают это понимать».

Презентация фильма «Жизнь с F20» прошла в культцентре «Корпус». Картина примет участие в конкурсных программах Каннского кинофестиваля, Берлинале и других международных форумов. Режиссер проводит параллели с голливудской лентой «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном.

«На Западе всё иначе, там давно работают над тем, чтобы сделать этих людей частью общества. У нас же стараются не замечать, что они существуют. И так не только в Беларуси – проблема актуальна для всего постсоветского пространства. В США или Европе такие люди не боятся сказать лишнее на улице и не живут в замкнутом мире», – замечает режиссер Константин Рунец.

В Беларуси около 1% населения страдает серьезными расстройствами психики. Большинство из них могут работать, заводить семьи и добиваться творческих успехов. Но только общество само их отторгает. Поэтому и фильм поднимает проблему не шизофрении, а отношения к ней.

«Все их проблемы связаны с обществом. Возьмём первую – поиск работы. Их никто не хочет брать: мол, кто хочет общаться с психически неуравновешенным? На нем ставят клеймо и только и ждут, что он совершит ошибку, что покажет себя дурачком. И вот так каждый день. А родители или дети боятся говорить о них, будто бы те сделали что-то плохое или оказались за решеткой. Но в отличие от заключенных, они ничего не совершали и такого отношения не заслужили», – считает создатель фильма.

Помимо фильма, в Красном Кресте выпустили книгу откровений людей с психическими расстройствами. Ко Всемирному дню психического здоровья проходят круглые столы и семинары. Параллельно запущен флешмоб #всемыстранные, чтобы побороть страх перед необычными людьми. Для участия надо разместить в любой соцсети пост с описанием своей странности с хештэгом #всемыстранные. Специалисты соберут вместе все записи, а самые интересные – опубликуют. Откровения подведут общество к простой истине: нет идеальных людей, но есть неприятие тех, кто не вписывается в стереотипы.

«Открытый дом» Красного Креста работает по будним дням с 10 до 19 часов в Минске на улице Красной, 3. Центр открыт для всех, кто нуждается в психологической и социальной поддержке, а посещать его можно бесплатно.