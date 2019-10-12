Премьера! Сергей Михалок и Brutto представляют фильм «BRUTTO NOSTRA»

BRUTTO – это не просто музыкальный коллектив Сергея Михалка. Это настоящий музыкальный локомотив, в арсенале которого мощная энергетика и музыкальные боевики. Это философия жизни. И это настоящая семья, состоящая не только из музыкантов и друзей всех начинаний Сергея, но и многочисленных фанатов по всему миру.

Более 500 концертов за 5 лет и тысячи зрителей на концертах, 3 полноценных альбома и 22 официальных видеоклипа, триумфальное возвращение Сергея Михалка и BRUTTO в Беларусь и развал группы Ляпис Трубецкой – это и многое другое поклонники творчества Сергея Михалка могут увидеть прямо сейчас. Документальный фильм «BRUTTO NOSTRA» уже доступен на всех цифровых площадках коллектива.

Режиссером фильма стал большой друг BRUTTO – Дмитрий Авдеев, а продюсером проекта выступил Антон Азизбекян, он же продюсер группы BRUTTO.

Дмитрий Авдеев, режиссер фильма «BRUTTO NOSTRA»:

В истории мирового шоу-бизнеса не случалось ничего подобного и настолько уникального, как история, которая произошла с Сергеем Михалком. Упасть на самое дно и через пару лет подняться на самый верх в новом обличии. Стать лидером трех по-своему уникальных и популярных групп. Написать такое количество хитов и создать такую большую крепкую семью. Иметь такое чувство юмора. Иметь такую физическую и внутреннюю силу. Я даже представить не могу, насколько надо быть уникальной и сильной личностью. Эту историю должен был кто-то рассказать.

Без настощях сложностей не бывает ни одного хорошего фильма. Туры, переезды, жизненные перепетии в группе за два с лишним года, больше 100 часов интервью и хроники, - за это возьмется не каждый. Ведь фильм не просто остается на SD карточках и жестких дисках. Фильм уже лежит на монтаже в твоей голове, в твоем воображении. Это одновременно сложно и приятно. Мы справились.

И я безмерно счастлив, что о вселенной «Brutto Nostra» рассказать удалось именно мне. Это было моей мечтой. А теперь эта мечта пообщаться с Михалком, группой «Brutto» и всеми, кто окружает этого человка, станет онлайн. Это круто!

Виталий Гурков, солист группы BRUTTO:

Для меня фильм – это большой сюрприз. Мы не знаем сами до конца, что в нем будет. Операторы с нами ездили по разным городам, на разные концерты и фестивали. Много всего наснимали и много всего мы наговорили как вместе, так и по раздельности. И что вошло в итоговый вариант фильма – для меня большая загадка. Для меня премьера – это настоящая премьера с неожиданностями и сюрпризами. Я уверен, что я многое вспомню и узнаю что-то новое о наших ребятах.

Антон Азизбекян, продюсер фильма «BRUTTO NOSTRA»:

На мой взгляд, фильм, который мы снимали на протяжении 2-ух с половиной лет, безусловно нужен и будет востребован среди наших фанатов, которым интересна закулисная жизнь BRUTTO family. После вчерашней премьеры в Украине и России, в частности Екатеринбурге, мы получили, и получаем до сих пор, крутые и приятные отзывы от зрителей. Многое оставалось за кадром, многого не знают наши поклонники и о Сергее. Сергей Михалок практически не дает интервью, а в фильме нашему режиссеру удалось поговорить с Сергеем и сделать это так, чтобы было интересно, в первую очередь широкой аудитории. Также в фильме есть небольшие интервью спикеров, которые помогают нам разобраться и понять феномен «BRUTTO», за что мы им благодарны. Это Виталий Дроздов и Николай Халезин. Я уверен, что фильм интересен всем, ведь мы сделали действительно высокохудожественный документальный фильм, показывающий BRUTTO изнутри и дающий ответы на вопросы, которые волновали многих.

Фанаты в Украине и Беларуси уже смогли увидеть фильм на больших экранах. Вчера и сегодня состоялись презентации документального фильма в кинотеатрах Киева, Одессы, Львова, Харькова, Полтавы, Николаева, Екатеринбурга и Минска. Впереди презентация в Черновцах на фестивале документального кино «BUCOVINA».