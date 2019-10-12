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09. 10. 2019

Белоруска Руслана Панчишина прошла в испанское шоу «Голос.Дети»

На испанском канале Antena3 стартовал новый сезон телепроекта "Голос. Дети". На этап "слепых прослушиваний" пришла участница белорусской тин-группы Monkey Tops Руслана Панчишина. Девочка спела "It's A Man's World" и развернула своим исполнением к себе кресла двух членов жюри. Руслана в качестве наставника выбрала Росарио Флорес, испанскую певицу и двукратную обладательницу латинской премии Грэмми.

В этом году Руслана Панчишина, воспитанница центра искусств «Арт-Платформа», в составе группы Monkey Tops заняла 3-е место в финале Национального Отбора на Детское Евровидение. Профессиональное жюри поставило группе высший балл.
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