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09. 10. 2019

В Беларуси в ближайшие дни ожидаются дожди

В среду, 9 октября, в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди. Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +9.. +15°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +5.. +7°С, днем +10.. +12°С, вечером +7.. +9°С.

По данным Белгидромета, 10 октября погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +7..+14°С.

11 октября скажется влияние неустойчивой воздушной массы атлантического происхождения. Будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +7..+14°С.
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