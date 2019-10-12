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09. 10. 2019

Не хотела растить ребенка: жительница Бреста задушила двухмесячную дочь

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве в Бресте матерью младенца. Ее действия квалифицированы по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство) УК. Обвиняемая заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в СК.

15 мая врачи сообщили в милицию о том, что 10 мая была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь, и что местонахождение ребенка неизвестно. Правоохранители на берегу водоема в городе нашли тело младенца, завернутое в простынь.

Согласно СК, 10 мая женщина, не желая исполнять родительские обязанности, в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути девочки, от чего она скончалась. После этого она спрятала тело в яме на берегу водоема.
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