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09. 10. 2019

В шедшем через Беларусь поезде выявили радиацию

Источник фото: Telegraf.by

Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина, в одно из вагонов которого на границе Польши и Беларуси зафиксировали превышение радиоактивного излучения. Как сообщает Telegram-канала Baza, следы радиации были отмечены на полу и возле туалета в вагоне, в котором до того перевозили онкобольных на лечение в Германию.

По информации Интерфакса, следы радиации мог оставить один из пассажиров, которого перевозили на лечение.

В МЧС России после обследования поезда в Москве заявили, что угрозы здоровью пассажиров поезда не было, сообщает ТАСС.
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