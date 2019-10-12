В шедшем через Беларусь поезде выявили радиацию

Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина, в одно из вагонов которого на границе Польши и Беларуси зафиксировали превышение радиоактивного излучения. Как сообщает Telegram-канала Baza, следы радиации были отмечены на полу и возле туалета в вагоне, в котором до того перевозили онкобольных на лечение в Германию.

По информации Интерфакса, следы радиации мог оставить один из пассажиров, которого перевозили на лечение.

В МЧС России после обследования поезда в Москве заявили, что угрозы здоровью пассажиров поезда не было, сообщает ТАСС.