В Минске из-за отсутствия электричества остановились 13 троллейбусов

В Минске 9 октября в 04:48 на один час на улицах Харьковской, Гусовского ,3-е Сентября и в 4-м Троллейбусном парке из-за отсутствия напряжения на на контактной сети остановилось движение троллейбусов на 13-и маршрутах - № 4, 7, 9, 13, 14, 31, 44, 48, 54, 55, 57, 58, 77.

Об этом сообщили в Минсктрансе. А с 06:27 до 08:15 на ДС Малиновка по техническим причинам был нарушен график движения злектробусов на маршрутах № 32с и 103, которые ходили с опозданием до 30 минут. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby