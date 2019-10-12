Чёрная пятница. Цифры и факты

В череде осенне-зимних распродаж Black Friday имеет особое значение. В США эта акция занимает лидирующие позиции по показателям прибыли в сегменте интернет-торговли, а также по интенсивности трафика и спроса. Уже в начале ноября представители малого и среднего бизнеса и бренды-гиганты начинают готовиться к «Чёрной пятнице». В этом году немалые скидки должны появиться в торговых центрах и в интернете 29 ноября 2019 года.

Предприниматели однако признают, что борются не только за увеличение продаж. В каком-то смысле продавец и покупатель в этот день меняются местами: если в течение года мы совершаем покупки ради карты постоянного клиента и будущей выгоды, то в ноябре именно магазины должны показать свою лояльность по отношению к покупателям. Лояльность эту можно измерить доступностью товара по сниженным ценам и грандиозностью скидок — в таком случае продавцы могут рассчитывать на то, что клиент вернётся в будущем.

Отдел аналитики интернет-предпринимательства и покупательской способности Black-Friday.Global последние несколько лет пристально следит за тенденциями, сопровождающими акцию «Чёрная пятница» в Беларуси и за рубежом. Ниже представлены некоторые статистические данные и особенности распродаж со всего мира.

Black Friday: тенденции последних лет

«Чёрная пятница» поначалу представляла собой однодневную акцию распродаж в США. За несколько последних лет она превратилась в глобальный марафон скидок, который в Беларуси начинается зачастую уже в четверг и длится до конца календарной недели, а то и месяца. Многие магазины в поиске клиентского внимания и выгоды проводят так называемый presale (подготовку к распродаже) уже с понедельника. Тем не менее, пик пользовательского трафика в большинстве стран фиксируется в один и тот же день. Данные Google Trends показывают, что больше трети (40,3%) всех недельных интернет-запросов, связанных с Black Friday в Беларуси, приходится именно на пятницу, хотя заинтересованность распродажей постепенно растёт уже с понедельника; на четверг приходится 27% запросов этой недели, что тоже является довольно высоким показателем. К воскресенью активность падает до уровня понедельника. Эта тенденция свойственна не только Беларуси.

Опрос, проведённый Black-Friday.Global в 2018 году, показал, что о существовании Чёрной пятницы осведомлено уже 89% белорусов. Опрошенные знают, что распродажа проводится осенью, однако не все могли назвать точную дату. Очевидно, именно этим можно объяснить увеличение интереса к акции уже в октябре, как показывают данные Google Trends.

Внутренние данные Black-Friday.Global за 2018 год в Белоруси показывают рост продаж на 1138% по сравнению с обычным днём. И такие цифры вовсе не редкость: похожие данные зафиксированы в Швейцарии (1246%) и Финляндии (1130%). В России отмечается рост на 527%, в Бразилии — на 819%, в Казахстане — более 1600%, в Австрии — 3000%.

В отличие от США, в остальных странах не принято брать выходной в «Чёрную пятницу». В разных странах показатели активности онлайн-покупателей в этот день пусть незначительно, но отличаются. Многие магазины делают рассылки о начале распродаж уже в течение рабочего дня. Так или иначе, можно говорить о равномерной активности пользователей в Беларуси с 08:00 до 20:00, а час пик приходится на 11:00 (во всяком случае, такие данные зафиксированы в 2018 году). Именно на это время приходится 8,58% дневного трафика.

В свою очередь в некоторых странах, таких как Турция, Финляндия, Греция, Сингапур и Гонконг, «Чёрная пятница» — это долгожданное событие. На это указывает факт, что большинство покупок совершаются сразу после полуночи.

Средняя скидка и ожидания покупателей

Данные прошлых лет показывают, что средняя скидка по Беларуси в день распродаж совсем незначительно уменьшилась (с 56% в 2017 году до 54% в 2018). Эти цифры чуть меньше, чем скидочные ожидания белорусов в этот день (62%).

Больше всего надежд на «Чёрную пятницу» возлагают в Греции, Перу и Казахстане. К сожалению, в этих странах жители ожидают скидок, которые на 8–10% превышают возможности местных магазинов, как и в Беларуси. Мониторинг рыночной ситуации в Украине, Нигерии, ЮАР и на Филиппинах показал, что в этих странах ритейл может предложить неожиданно высокие скидки, которых покупатели, скорее всего, не ожидают.

Топ-5 товаров Чёрной пятницы в Беларуси

36% белорусов указывают, что уже определились с покупкой и знают, что приобретут. Известно также, что в среднем на одного участника распродаж приходится 2,7 купленных товара. Статистика последних лет показывает, что в Беларуси в первую пятёрку входят следующие категории: одежда, обувь, косметика и парфюмерия, бытовая техника, товары для дома. Общемировая тенденция такова, что, действительно, самыми покупаемыми в «Чёрную пятницу» товарами являются одежда и обувь (и вообще товары фэшн-индустрии).

Тем не менее в некоторых странах пальма первенства принадлежит электронике. Такие данные платформа «Блэк Фрайди Глобал» зафиксировала в Бразилии, Швейцарии, Индии, Малайзии и Румынии. Жители Нигерии (в соответствии с первоначальной традицией распродаж в США) покупают в этот день в первую очередь технику для дома.

Распродажи Black Friday онлайн и в магазинах города

Белорусы планируют участвовать в распродажах как в интернет-магазинах, так и в торговых центрах города, при этом те из них, кто не ограничится одним каналом, готовы потратить 300 рублей. Это примерно 147 долларов США. Меньше белорусов в «Чёрную пятницу» потратят жители ЮАР ($123), Украины ($121), Вьетнама ($83). Меньше всего готовы потратить в Пакистане (35 долл. США). Возможности жителей других стран ограничиваются только фантазией. В долларовом эквиваленте больше других на Black Friday тратят жители США, Великобритании, Ирландии, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Данные Black-Friday.Global показывают, что мобильная аудитория (61,2%) в Беларуси гораздо охотнее совершает онлайн-покупки в «Чёрную пятницу». Такая тенденция намечена в большинстве стран, в которых активно проходят распродажи Black Friday. В списке стран с преобладающим desktop-трафиком в день акции оказались Чехия, Швейцария, Португалия, Швеция, Словакия, Польша, Бразилия, Гонконг и ЮАР.

Источник статистики

Источником статистических данных стали интернет-платформа скидок Picodi.com, существующая с 2010 года, и портал Black-Friday.Global, который посвящён распродажам «Чёрная пятница» и доступен пользователям с 2018 года. В материале использованы результаты опроса, проведённого летом 2018 года среди респондентов из 55 стран.