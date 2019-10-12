Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2019, среда, 11:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
09. 10. 2019

«Дана Холдингс» стала генеральным партнером НОК Беларуси

Источник фото: БелТА

Генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси стала сербская компания «Дана Холдингз». Соглашение об этом заключили исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко и председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

По словам Виктора Лукашенко, сотрудничество будет взаимовыгодным, передает БелТА.

Он отметил, что компания хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке Беларуси и сможет реализовать проекты по поддержке белорусского спорта.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.