«Дана Холдингс» стала генеральным партнером НОК Беларуси

Генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси стала сербская компания «Дана Холдингз». Соглашение об этом заключили исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко и председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

По словам Виктора Лукашенко, сотрудничество будет взаимовыгодным, передает БелТА.

Он отметил, что компания хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке Беларуси и сможет реализовать проекты по поддержке белорусского спорта.