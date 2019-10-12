Белорусские дизайнеры вдохновились технологиями HUAWEI: платья в палитре смартфонов и гаджеты к модным образам

HUAWEI покажет 3 коллаборации с белорусскими дизайнерами на Неделе моды, которая пройдет с 14 по 20 октября в Минске.

Компания поддерживает Belarus Fashion Week уже в четвертый раз. Площадкой для 19-го сезона Belarus Fashion week станет дом «Микеланджело» жилого комплекса «Маяк Минска», где на трех уровнях разместятся первый в Беларуси временный торговый центр белорусской моды, зоны с показами и инсталляциями, а также бесплатная образовательная платформа.

Технологии и мир моды сегодня становятся одним целым: коллекции создаются с помощью искусственного интеллекта, появился феномен techwear (или технологичная одежда), в обиходе виртуальные модели и примерки. Такие тренды продолжает транслировать компания HUAWEI, которая представит 3 модные коллаборации с популярными белорусскими дизайнерами одежды во время Belarus Fashion Week.

При поддержке HUAWEI пройдут показы известного бренда женской одежды NELVA c участием премиальной линии смартфонов P30, молодого и динамичного streetwear бренда scapegoat_404 и аксессуаров HUAWEI. А также на Неделе моды будет представлена арт-инсталляция летней коллекции от авторского бренда DAVIDOVA.

Модные коллаборации HUAWEI проводит и на других рынках: так в мае этого года в Милане HUAWEI представила FASHION FLAIR – первую модную коллекцию, созданную при участии искусственного интеллекта смартфона. Сотрудничество с модной индустрией – важный формат взаимодействия с аудиторией для компании. К тому же сегодня смартфон и другие гаджеты – не просто удобный девайс, а вполне реальный и самостоятельный элемент стиля и самовыражения, что и продемонстрирует белорусской публике компания совместно с известными дизайнерами в новом сезоне Belarus Fashion Week.

Образы для современных бизнес-леди от NELVA и HUAWEI P30 Pro

Бренд NELVA ежегодно презентует на подиуме новое прочтение элегантных классических образов, идущих в ногу со временем. Бренд представит коллекцию весна-лето 2020, в которой фигурируют образы для современной selfmade woman. Она знает, как оставаться модной всегда, и транслирует свой уникальный стиль даже в таких деталях, как смартфон. Модели выйдут на подиум со смартфонами линейки HUAWEI P30 Pro, гармонирующими с образами. Камеры смартфонов Huawei PЗ0 разработаны совместно с легендарным брендом фототехники Leiсa. Флагманская модель HUAWEI P30 Pro может похвастаться 50-кратным зумом и потрясающей съемкой как днем, так и ночью.

Показ: 20.00, 17 октября (четверг).

Платья от DAVIDOVA в палитре смартфонов Huawei PЗ0

Дизайнер бренда Марина Давидова известна как автор эксклюзивных принтов и создатель сложных силуэтов, и в этот раз для трех образов летней коллекции ее вдохновением стала цветовая палитра смартфонов HUAWEI P30 Pro. Кстати, цвета для смартфонов были разработаны вместе с институтом цвета Pantone Color Institute – мировым лидером в создании трендовых оттенков. Институт Pantone каждый год выбирает главный оттенок года – это знаковое событие для всей модной индустрии, а HUAWEI отражает мировые модные тенденции в новых гаджетах. Коллекция не будет представлена на подиуме, а будет экспонироваться в специальной зоне Недели моды в Минске. DAVIDOVA не в первый раз сотрудничает с HUAWEI, в прошлых сезонах модели уже выходили на подиум со смартфонами бренда.

Зона работает с 14 по 20 октября

Street-wear одежда scapegoat_404 и стильная линия аксессуаров Huawei

Для молодых, амбициозных и интеллектуальных: белорусский бренд scapegoat_404 представит коллекцию осень-зима 2019/20 с ироничным названием «Дачный split Zахарыча», которая будет состоять из двух частей. Первая часть продемонстрирует зимние аутфиты, а вторая – покажет образы на каждый день, которые дополнят привычные для активных молодых людей аксессуары от HUAWEI: стильные часы Watch GT, фитнес-браслеты Band 3 Pro и беспроводные наушники FreeLace, планшеты MediaPad M5 lite. Каждый из гаджетов станет не только элементом образа, но и незаменимым помощником дома, на работе и в спортивном зале, создавая свободу движения и действий.

Показ: 18:00, 18 октября (пятница).