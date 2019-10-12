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09. 10. 2019

Ошибки, которые мешают зарабатывать с помощью сайта

12 октября в Минске состоится бесплатный воркшоп «Работа над ошибками: почему сайт не продает». Участники разберут самые частые причины, которые не позволяют с помощью сайта выйти на новых клиентов, расширить бизнес и увеличить продажи.

Адрес: Пресс-клуб, ул. Веры Хоружей 3, офис 601

Время: 12.00 – 14.00

Количество мест ограничено. Регистрация на сайте

В программе:

  • Что стоит учесть на этапе разработки сайта?
  • Как избежать ошибок в работе с программистами и дизайнерами?
  • Как повысить конверсию за счет контента?
  • Что должно быть на сайте, чтобы реклама работала?
  • Что выгоднее: разработка нового сайта или редизайн старого?

Практическим опытом поделиться Анна Титович, специалист по стабильному росту и развитию онлайн-проектов, web-аналитик, email-маркетолог, участница образовательного курса OUT LOUD.

Образовательный курс OUT LOUD создан ProWomenBy при поддержке Программы малых грантов посольства США в Республике Беларусь, чтобы предпринимательницы и экспертки увереннее заявляли о себе и своем бизнесе.

ProWomen By — некоммерческая организация, созданная для поддержки женского предпринимательства в Беларуси.

 
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