Евгений Петросян выступит с большим сольным концертом в Минске

За 57 лет выступлений на эстраде Евгений Ваганович стал настоящей легендой. Это признают и друзья, и недруги. И к этому добавить нечего. Петросян мечтал о карьере эстрадного артиста с раннего детства. Впервые вышел на сцену в 12 лет. Дебют на телевидении состоялся в1962 году: его представила популярнейшая телеведущая Валентина Леонтьева. В 1964 году вел в прямом эфире популярную телепередачу «Голубой огонек».

Несмотря на заманчивые предложения от театральных и кинорежиссеров на протяжении десятков лет остается верным выбранному жанру. По этой же причине всегда отказывается от предлагаемых политических или бизнес-проектов. Е. Петросян – первый артист, который вступил на сцену ГЦКЗ «Россия»: он вел концерт на открытии этого концертного зала. В 1974 году с известным в телевизионных кругах редактором Т.Коршиловой придумал «Вечера юмора в Останкино». С 1994 года вышло в эфир около 970 выпусков авторской юмористической телепередачи «Смехопанорама», в которой зрители увидели выступления более 900 артистов эстрады и театра.

Петросян – автор юмористической передачи «Шутка за шуткой», в которой, по его идее, стали цитироваться фразы из популярнейших кинофильмов, телепроекта «Включайте, посмеемся», телевизионного театра миниатюр «Кышкин дом».

оркестра «Перелистывая страницы».

Хобби – библиофил. Собрал уникальную библиотеку по театрально-юмористической тематике, а также по истории Российского государства и по истории религии. Знаток истории моды. Петросян является автором многих книг, в том числе «Хочу в артисты».

Организатор: ЧУП «Аквариум ВС».

Телефоны: 8 (025)717-93-87, 8 (017)327-02-39.

В офисе по адресу: ул. Октябрьская 5, офис 318/1 (КЗ Минск) можно приобрести билеты без торговой наценки электронных билетных операторов.

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Цена билетов: 42 - 95 р.