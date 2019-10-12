Болевые точки бизнеса: прописано иглоукалывание

Список проблем и бед белорусского бизнеса настолько длинен, что его можно сравнить с романом «Люди доброй воли» – самым длинным художественным произведением в мире. Впрочем, иногда все можно выразить и значительно короче: существует несколько популярных фраз, которые уже стали мемами в бизнес-среде и прекрасно отражают действительность. Хотите знать, какие?

«Ну, вы же все понимаете…» – фраза, которая, как правило, вставляется в грустный рассказ о том, почему бизнес идет очень плохо. Чаще всего касается взаимоотношений с госпредприятиями и госструктурами. Также популярна у госчиновников при отказе в чем-либо (разрешение, лицензия, сертификация).

«Работаем с тем, что есть» – как правило, используется в малом/среднем бизнесе, где постоянно не хватает ресурсов, нормального контакта с субподрядчиками и, самое главное, четкого ТЗ от заказчика.

«Поставили вас в очередь на оплату» – расчеты между компаниями в Беларуси идут все с большим скрипом. И фраза про очередь звучит все чаще. Как правило, это означает, что у компании дела с оборотными средствами плохи и вы получите свои деньги значительно позже, чем рассчитывали.

«Мы же не IT-компания…» – этой фразой можно оправдать все: от отсутствия печенек в переговорной до наличия офиса в полуподвальном помещении хрущевки. Не срабатывает, если вы IT-компания.

«Пора валить» – это широко распространенный в Беларуси мем, сейчас пользуется популярностью у молодежи и стартаперов. Всплески популярности прямо пропорциональны изменению законодательства. Мем в большей степени риторический: 90% его произносящих никуда не «валят».

Но мемы мемами, это лишь симптомы. А вот что делать, чтобы справиться с проблемами? Есть масса возможностей, которые бизнес порой не замечает / не использует / не знает.

Какие?

Консультант и бизнес-тренер Александр Фридман уверен: одной из ключевых составляющих успеха бизнеса является профессиональная эксплуатация подчиненных. Победить на рынке труда, собрать команду, которая сможет эффективно работать над решением задач, – это мечта многих владельцев бизнесов. А ошибки топ-менеджеров – одна из основных причин гибели компаний.

Игорь Манн, известный маркетолог, считает, что все беды – от плохого маркетинга (а иногда еще и от его фактического отсутствия). Максимально используйте точки контакта, учитесь минимизировать затраты на маркетинг без ущерба делу, сделайте так, чтобы продавал каждый сотрудник, – и все будет хорошо!

Ксения Собчак построила карьеру на личном бренде и умении его монетизировать. Чем не возможность для вас? И, поверьте, в мире не так много людей, знающих об этом больше, чем Ксения.

Бизнес, который ничего не продает, – это социальный проект. J Михаил Гребенюк, основатель GrebenukResulting, уверен: если вы сможете нанять эффективного менеджера, то он окупится за месяц. Главное, знать, как это сделать.

Кстати, менеджерам по продажам нужны еще и скрипты. О том, как составить наиболее эффективный и увеличить конверсию, знает сооснователь компании HyperScript.ru, эксперт по продажам Настасья Белочкина.

Что объединяет этих людей? Все они станут спикерами образовательной конференции «Бизнес-пробуждение 2019», которая состоится 19 октября в Минске! Их выступления – это сеанс акупунктуры для белорусского бизнеса: уколы в нужные точки, стимулирующие драйв и восстановление бизнес-организма.

Практические советы по менеджменту, маркетингу, продажам – это именно то, что нужно, чтобы компания стала успешной. Вы считаете, что вам этого недостаточно? Вы всегда можете задать интересующий вопрос известнейшим бизнесменам Украины и Беларуси Евгению Черняку (председатель Набсовета холдинга GlobalSpirits, автор блога BigMoney) и Виктору Прокопене.