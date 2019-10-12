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10. 10. 2019

В Беларуси объемы строящегося жилья уменьшаются

Рынок новой недвижимости Беларуси в какой-то момент начал не расти вверх, а наоборот - пошел на спад по количеству нового строящегося жилья.

В данной статье вы узнаете сколько строят жилья в Беларуси и по какой цене продают застройщики новые квартиры в своих ЖК.

Строить нового стали меньше

Последнее время жилья строится все меньше и выбрать становится все проще, поскольку новых предложений не так уж и много. По данным каталога новостроек Korter.by (бывш. Flatfy) ещё в 2014 году был построен и сдан 51 жилой комплекс, а уже в 2015 году было введено в эксплуатацию 128 новостроек и жилых комплексов. В 2016 году уже были сданы дома аж в 188 ЖК и это был максимальный пик по количеству нового построенного жилья, далее количество предложений пошло немного на спад. В 2017 году – 173 ЖК, а в 2018 году количество сданных новостроек упало до отметки 141.

В 2019 по прогнозам должно быть построено еще немного меньше новых домов. Уже есть сданы дома и очереди у 79 жилых комплексов и в общей сложности строится еще 59 ЖК. Даже если все введут в эксплуатацию, это все же будет меньше, чем за последние несколько лет.

Что и как будет дальше узнаем со временем.

А сколько стоит квартира?

С наступлением осени и началом нового сезона достаточно активного поиска и покупки недвижимости, цены в отдельных ЖК немного начали идти вверх. Квартиры в новостройках осенью обычно разбирают как “горячие пирожки”.

Самые дорогие в стране остаются новостройки в Минске. В среднем в столице по состоянию на конец сентября квадратный метр от застройщика стоит 2 617,88 BYN (1259.92 $). В Минской области в среднем цена квадрата сильно дешевле – 1 720,8 BYN (828.2 $).

По районам Минска цены за м2 распределились так:

Если рассматривать самую минимальную цену на новостройки, то в столице квадратный метр стартует от 2 036 BYN/м2 (985$) в жилом комплексе Минск Мир в квартале “Мировых танцев”, дешевле можно купить уже только за городом, по цене от 930 BYN (450$) за квадрат.

В регионах, конечно, цены на квартиры будут несколько ниже.

Покупка квартиры – это один из самых важных и ответственных событий в жизни каждого человека. И очень важно выбрать именно тот самый дом своей мечты. Осень - это самый популярный сезон покупки жилья, поэтому вскоре много семей обзаведутся новым домом, а возможно вы один из них!

 
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