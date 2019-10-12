Из-за России в Беларусь не может въехать 1 млн человек

Более миллиона человек включили в список тех, кому запрещен или нежелателен въезд в Беларусь. Об этом 10 октября в Палате представителей заявил первый замминистра внутренних дел Иван Подгурский. Всего в список включено 1,142 млн человек.

Большая часть включена Россией, более 138 тыс. - госорганами Беларуси (МВД внесло 16 тыс., КГБ - 15 тыс., ГТК - 7 тыс.), передает БелТА. За шесть месяцев 2019 года в Беларусь въехали 2,3 млн и из Беларуси выехали 2,4 млн человек. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby