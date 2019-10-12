Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2019, четверг, 13:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
10. 10. 2019

В российской фуре с косметикой нашли 20 тонн спрятанных груш

Источник фото: ГТК

При проведении таможенных операций в отношении автопоезда, принадлежащего российской фирме-перевозчику, сотрудники Оперативной таможни обнаружили оборудованный в морском полуприцепе-контейнере тайник с 20 тоннами свежих груш. Установлена также подделка документов и средства идентификации, которым был опломбирован грузовой отсек транспортного средства, сообщили Телеграфу в ГТК.

Автомобиль Sсania ехал из Беларуси в Россию, движение его таможенники приостановили на трассе в Витебской области. Водитель представил документы, согласно которым он перевозил партию косметических средств и текстильных изделий из Минска в Москву. Также в документах грузоотправителем значился белорусский уполномоченный экономический оператор, а сам полуприцеп-контейнер был опломбирован средством идентификации, якобы закрепленным за Брестской таможней. Таможенники решили провести тщательную проверку документов, а также досмотр товара.

Оказалось, что белорусский УЭО никакого отношения к этой партии товара не имеет, а используемая пломба поддельная. При полной выгрузке косметики и текстильных изделий установлено, что сзади грузового отсека оборудована имитированная стенка из  теплоизоляционных плит, а за стенкой в деревянных ящиках размещено около 20 тонн груш.

Оперативной таможней по факту нарушения начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 50% от стоимости товаров. А по факту подделки и использования поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 380 УК.
Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.