Каждый пятый. Почему белорусы массово скрывают свои психические расстройства

По данным ВОЗ каждый пятый человек в мире страдает тем или иным психическим расстройством, либо испытывает эмоциональное перенапряжение. Это так же актуально для Беларуси. В нашей стране ежегодно к врачам-психиатрам обращаются более 300 тыс человек, однако многие люди скрывают свои проблемы от родных и не обращаются за помощью, что усугубляет их состояние. Тревожной тенденцией поделилось Белорусское Общество Красного Креста накануне Всемирного дня психического здоровья.

Беларусь повторяет мировые тенденции. Бешеный ритм жизни, постоянные перегрузки и стрессовая работа делают людей уязвимыми к психическим и поведенческим расстройствам. По данным Всемирной организации здравоохранения, ими страдает каждый четвертый-пятый человек. А каждый второй рискует заболеть в течение жизни.

Основная опасность – в том, что всем видна лишь «вершина айсберга». Официальная статистика охватывает тех, кто находится под диспансерным наблюдением. В Беларуси это касается немногим более 1% населения. Свыше половины из них – порядка 60 тысяч человек – имеют инвалидность.

«Проблема психического здоровья для Беларуси очень актуальна. Особенно её скрытая форма, когда люди не обращаются за помощью к врачам или психологам. Многие опасаются «неудобного» диагноза, проблем на работе и социальных ярлыков, – отмечают в Белорусском Обществе Красного Креста. – На самом деле никто не застрахован от проблем с психикой. Но если от них не убегать, то все поправимо. Например, можно бесплатно обратиться в «Открытый дом» в Минске и получить психологическую помощь и поддержку, как самим пациентам, так и их близким родственникам.

Но помощь требуется не только тем, кто столкнулся с психическими расстройствами. Меняться должно и само общество: перестать бояться тех, кто кажется странным.

«Пора менять отношение общества, чтобы к психическим заболеваниям относились так же, как и к любым другим. Чтобы работодатели в Беларуси не опасались брать их в штат, а родители не опасались оставить ребенка со сверстником, поведение которого может показаться странным. Предрассудки и стереотипы мешают таким людям стать частью общества и жить полноценно – поделились опасениями представители Красного Креста.

Чтобы исправить положение, Красный Крест запустил в Беларуси флешмоб #всемыстранные. Для участия надо разместить в любой соцсети пост с описанием своей странности с хештэгом #всемыстранные. Специалисты соберут вместе все записи, а самые интересные – опубликуют. Откровения должны подвести общество к истине: нет идеальных людей, но есть неприятие тех, кто не вписывается в устоявшиеся стереотипы.

В Минске психологическую помощь можно бесплатно получить в центре Красного Креста «Открытый дом». Он открыт по будним дням с 10 до 19 часов по улице Красной, 3. Здесь никого не называют пациентами – только гостями, да и историй болезни никто не заводит. С посетителями работают сотрудники центра, которых консультируют специалисты РНПЦ психического здоровья и Городского клинического психиатрического диспансера.

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября. Делают это по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с 1992 года. Согласно разным исследованиям, каждый 7 человек на Западе болеет шизофренией, либо подвержен депрессии или алкоголизму.