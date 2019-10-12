ActiveCloud запустил облачное хранилище для неограниченного объема данных

Компания ActiveCloud успешно завершила тестирование первого в Беларуси облачного хранилища, совместимого с API Amazon S3, начатое в конце 2018 года, и запустила новую услугу - объектное хранилище ActiveStorage.

Услуга актуальна для компаний любого размера из разных отраслей - от интернет-магазинов до медицинских учреждений. Компании смогут безопасно хранить практически неограниченный объем данных: статический контент сайта, данные мобильных и веб-приложений, документы и персональные данные, результаты научных и медицинских исследований, данные с IoT устройств, резервные копии, архивы, фото и видео-материалы.

ActiveStorage – это облачное объектное хранилище для надежного и экономичного хранения больших объемов данных, с оплатой только за используемое место, без учета входящего и исходящего трафика.

Роман Белый, менеджер по облачным продуктам

По прогнозам аналитической фирмы IDC, общий объем данных во всем мире к 2025 году вырастет в 10 раз. В связи с этим вопрос, где хранить постоянно возрастающий объем данных, стоит очень остро.

С учетом этих тенденций, а также запросов наших клиентов на безопасное решение для хранения больших массивов данных, мы запустили бета-тестирование услуги ActiveStorage в ноябре 2018 года

Тестирование показало, что использование объектного хранилища позволяет снизить нагрузку на текущие мощности организации, автоматически масштабировать хранилище при необходимости, а также оптимизировать затраты.

Объем объектного хранилища ActiveCloud составляет 100 Терабайт, но может быть масштабирован под конкретные запросы клиентов практически неограниченно. Данные хранятся в дата-центре, сертифицированном по стандарту Tier III. Надежность хранения данных - 99,99999%.

Во всем мире объектные хранилища успешно пользуют информационные порталы, интернет-магазины, видео и фото-продакшн, компании с большим документооборотом, разработчики и владельцы сайтов, приложений для постоянного сохранения резервных копий, компании с многолетними архивами.

Использование белорусского сервиса объектного хранения данных позволяет клиентам экономить бюджет, соблюдать действующее законодательство, получать более высокую скорость доступа к ресурсам и русскоязычную техническую поддержку.