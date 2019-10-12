Услышать портрет: в Минске проходит выставка работ, созданных с помощью искусственного интеллекта

10 октября в «Галерее ДК» открылась выставка «Портреты, которые звучат». Фотографии известных белорусов переведены на язык звуков с помощью искусственного интеллекта. Так, объединив технологии и искусство, решил отметить свой день рождения провайдер облачных решений hoster.by. Вход на экспозицию свободный.

Только здесь можно в буквальном смысле слова услышать лица выдающихся белорусов. Авторы не раскрывают детали всего процесса превращения изображений в звук, но известно, что в нем задействовано сразу несколько программ на основе искусственного интеллекта. Технология учитывает рельеф и уникальность каждого лица, поэтому для экспозиции выбрали максимально отличающихся друг от друга и преимущественно творческих людей.

Экспонатами выставки стали звуковые портреты:

— Дарьи Жук, режиссера фильма «Хрусталь», который Беларусь впервые выдвигает на «Оскар»;

— Руслана Вашкевича — художника и «главного хулигана современного белорусского искусства»;

— Виктора Мартиновича — одного из самых обсуждаемых и продаваемых за рубежом белорусских писателей;

— Тимы Белорусских, молодого артиста с рекордными оборотами по набору популярности;

— а также бизнесмена Юрия Зиссера, дизайнера Апти Эзиева, руководителя театра ИнЖест Вячеслава Иноземцева, художественного руководителя Национального академического Большого театра оперы и балета Валентина Елизарьева и других известных белорусов.

По словам авторов творческого эксперимента — фотографа и художницы Mash Romanovskaya и музыканта Романа Волознева, они несколько месяцев экспериментировали с различными технологиями, чтобы добиться звукового и визуального решения, которое представлено в экспозиции.

«Идея выставки, как это часто бывает, пришла случайно. Я 10 лет занимаюсь фотографией и, увидев рисунок музыкальных дорожек в программе, которую использует для создания треков мой друг Рома Волознев, не могла избавится от мысли, что туда можно перенести фотографии и заставить их звучать”, — комментирует автор выставки Mash Romanovskaya.

На создание одного портрета уходит несколько часов. Основная часть творческой задачи по переводу пикселей изображений в ноты лежит на компьютере. Но подготовка фотографий и доработка звуковых дорожек делается авторами вручную.

«Мы решили поддержать проект по целому ряду причин, — говорит генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Технологии пробираются не только в бизнес, но и в искусство. Создавать "цифровые аватары" компаниям c помощью IT-решений нам привычно. Очень интересно наблюдать за стиранием граней между искусством и техникой, человеком и машиной. Однако, в своей работе с клиентами мы пока опираемся прежде всего на "человечность". Организация выставки еще и хороший способ отметить день рождения hoster.by. Тем более, авторы пообещали сделать подарок и показать, как звучит логотип нашей компании».

Выставка проходит с 10 по 27 октября в «Галерее ДК», ул.Герцена 2А. Благодаря поддержке проекта hoster.by вход на экспозицию бесплатный для всех желающих.