В Бресте откроют магазин MiniMaх и устроят большую распродажу

В Бресте 12 октября в 10 часов заработает семейный магазин MiniMax. Он откроется на улице Московской, 328 (на втором этаже ТЦ «Алми»). Покупателей ожидают большой выбор модной одежды, канцтоваров, посуды, игрушек и аксессуаров интерьера. В первый же день цены на все товары будут снижены на 20%.

Магазин занимает свыше 200 «квадратов». Всё пространство разделено на тематические зоны и оформлено по мировым стандартам. На полках представят свыше 5000 наименований товаров. Внутри светло и просторно: хватит места, чтобы развернуться с детской коляской, или выбирать товары всей семьей.

Большое место в магазине займут секции мужской, женской и детской одежды и обуви. В них будут доступны последние европейские коллекции. Богатым будет и выбор текстильных изделий. Предусмотрена также секция со школьными товарами и канцтоварами. Молодых родителей могут заинтересовать товары для новорождённых.

Кроме того, в магазине будут товары для дома – от посуды до предметов интерьера. Предложат также игрушки для детей разного возраста. А еще покупателей ожидают разные виды декоративной косметики и электротовары.

Многие товары MiniMax будут доступны с большими скидками. Так, в первый же день весь ассортимент «постройнеет» в цене на 20%. А каждый пятый товар можно будет забрать бесплатно.

Кстати, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в регионах.