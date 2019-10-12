Новый цвет HONOR 20 уже в Беларуси

Бренд HONOR объявляет о начале продаж у партнеров нового цвета флагманского смартфона HONOR 20, оснащённого 48-мегапиксельной камерой, интеллектуальным процессором Kirin 980 и получившего многослойное оптическое покрытие корпуса с эффектом «динамической голографии».

Ранее смартфон продавался только в двух цветовых вариантах – черном и синем. Так как интерес белорусов к новинке оказался чрезвычайно высоким, компания решила расширить линейку HONOR 20 благодаря расцветке «ледяной белый».

Дизайн, который никого не оставляет равнодушным.

Задняя панель корпуса белых смартфонов HONOR 20 выполнена из стекла с применением эффекта многомерной динамической голографии. Преломляясь, свет играет оттенками от розового до голубого.

Смартфон HONOR 20 получил безрамочный дисплей с диагональю 6,26 дюйма. Фронтальная камера с разрешением 32 МП интегрирована прямо в экран в отверстие диаметром всего 4,5 мм, благодаря чему экран занимает 91,7% передней поверхности корпуса устройства.

Сканер отпечатков пальцев расположен в правой части алюминиевой рамки — именно там, где его проще всего коснуться пальцем, держа смартфон в руках. Ассиметричное расположение модулей основной камеры в форме буквы L позволило поместить внутрь корпуса батарею ёмкостью 3750 мА‧ч, способную поддерживать работоспособность смартфона в течение всего дня даже при непрерывном использовании.

HONOR 20 получил основную камеру на базе модуля Sony IMX586 с разрешением 48 МП, оснащённую интеллектуальным режимом AI Ultra Clarity и функцией стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night. В состав камеры входят также сверхширокоугольный модуль с разрешением 16 МП, 8-мегапиксельный модуль с длиннофокусным объективом и 2-мегапиксельная камера для макросъёмки, позволяющая снимать с близкого расстояния.

Интеллектуальная технология стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night, основанная на комбинировании нескольких последовательных кадров, в сочетании с широкой диафрагмой расширяют диапазон сценариев мобильной съёмки. Камера смартфона способна делать яркие снимки с низким уровнем шумов и качественной цветопередачей даже при недостаточном освещении.

Смартфон HONOR 20 также оснащен технологией Super Bluetooth, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта и подстраивается под мощность Bluetooth-сигнала, что позволяет подключаться к устройствам Bluetooth с большого расстояния. В рамках лабораторного тестирования HONOR 20 оставался подключенным к паре наушников Bluetooth на расстоянии более 244 метров.

Технология ускорения обработки графических данных GPU Turbo 3.0 позволяет получать максимум на базе имеющегося аппаратного обеспечения, повышая качество графики при работе с популярными видеоиграми. Ориентируясь на пользователей, смартфоны HONOR 20 поддерживают около 25 наиболее популярных игр, среди которых Fortnite, PUBG Mobile и Arena of Valor.

Владельцы флагманского смартфона HONOR смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для MagicUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.

Стоимость смартфона - 999 белорусских рублей. В подарок покупатели смогут получить Bluetooth-наушники HONOR Sport AM 61. Увидеть и приобрести смартфон в новой ледяной расцветке можно в магазинах партнеров – сетях «5 Элемент», «Электросила», салонах «Связной», «Алло!», в салонах мобильных операторов А1 и МТС, а также в интернет-гипермаркете «21 век».