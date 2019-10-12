Тайное общество коммуникаторов открывает двери: в БГУ стартует 13 сезон «Академии коммуникации»

Первое занятие «Академии коммуникации» на тему «Затягивающая сфера: тренды коммуникации в Беларуси» пройдет 15 октября в 18:20 по адресу Кальварийская 9, ауд. 414.

Занятие традиционно будет состоять из двух частей: выступления студентов и приглашенного спикера. На первом занятии в качестве эксперта выступит Мария Гвардейцева, директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers, которая расскажет о ключевых трендах белорусской сферы коммуникации.

«Академия коммуникации» – отличная возможность каждому желающему, вне зависимости от возраста и профессии, изучить сферу коммуникации «от А до Я»: PR, рекламу, маркетинг, брендинг и журналистику. Занятия бесплатные, но нужно заранее зарегистрироваться.

Согласно концепции нового сезона слушатели будут раскрывать тайны коммуникации. «В этом году «Академия коммуникации» будет проводиться тринадцатый раз, и, как всем известно, это число таит в себе множество загадок. Сфера коммуникации также многогранна, поэтому в этом сезоне мы решили постепенно раскрывать ее с разных сторон. Вместе с гостями Академии мы будем исследовать тайны коммуникации. Каждый год проект организовывают новые люди, и мы постараемся привнести в него что-то свое. Слушателей ждет много неожиданных поворотов, таинственности и расследований, которые мы запланировали в рамках своей концепции. Пора открывать тайны коммуникации!» – рассказывает студентка 3 курса Мария Михалевич, представитель команды организаторов.

«Уже 13-й год мы посвящаем слушателей Академии в тайны коммуникации. Этот образовательный сезон должен запомниться не только познавательными выступлениями студентов и гуру белорусской сферы коммуникации, но и необычным подходом к реализации креативной концепции», – поясняет куратор проекта Ксения Мартуль, старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ.

Занятия нового образовательного сезона будут проходить по вторникам раз в две недели. В конце курса постоянные слушатели получат сертификаты участника. За новостями проекта и темами занятий можно следить в группе «Академия коммуникации» в социальной сети ВКонтакте и других официальных сообществах кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью.