ЧУП «Аквариум ВС» представляет Премьера спектакля «Кот Шрёдингера»

Премьерный спектакль нового театрального сезона. Небольшая зарисовка, размышлений о коте Шрёдингера, о том, что любое действие может быть совершено с вероятностью 50/50, в творческой интерпретации актёров: Е.Сидихина («Бандитский Петербург», «Чёрные кошки», «Литейный»), Д.Шведова («Мажор», «Майор», «Доктор Преображенский»), Е.Прокловой («Гори, гори моя звезда…», «Ключ без права передачи», «Досье детектива Дубровского»), А.Розовской («Царь», «Записки экспедитора тайной канцелярии»).

Лихо закрученный сюжет пьесы держит внимание зрителя до последнего момента спектакля. Он легко начинается и неожиданно заканчивается.

Самые важные встречи в жизни всегда неожиданны. Вызывая трепет сердца, они завязывают нить судьбы в причудливый узел. Но всегда ли мы в силах совладать с наваждением, что обрушилось как испытание?

Молодые влюбленные Энни и Роберт, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, решают провести небольшой эксперимент. Они имеют все шансы быть самой счастливой парой или… самой несчастной...

Спонтанная шутка навсегда изменит их историю. Они пока не знают, какой сценарий жизни им уготован. Они лишь пытаются использовать эти шансы 50/50 в свою пользу. Ведь никто никогда не узнает, в каком теперь состоянии кот Шрёдингера…

17 марта 19-00ч. КЗ «Минск», 19-00

Организатор: ЧУП «Аквариум ВС».

Телефоны: 8 (025)717-93-87, 8 (017)327-02-39.

В офисе по адресу: ул. Октябрьская 5, офис 318/1 (КЗ Минск) можно приобрести билеты без торговой наценки электронных билетных операторов.

Отправить заявку на заказ и бронирование билетов можно по электронной почте: akvarium-band@mail.ru

Цена билетов: 30 – 120 руб.