Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

смотрите также В Офисе Зеленского рассказали о подписанных договорах с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Минск. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, сообщила накануне пресс-служба главы государства.

"Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время", – говорится в сообщении.

Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога", – подчеркнул Лукашенко.

Он выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

"Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", – отметил Лукашенко

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко впервые встретился с Зеленским. Переговоры президентов прошли в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Во время выступления Лукашенко призвал Запад "очнуться" и помочь Украине решить проблему Донбасса. Он считает, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его "загрузили этим страшным грузом".

Источник: korrespondent.net