Лукашенко заявил о хороших планах с Туркменистаном

У Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 11 октября на встрече в Ашхабаде со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.
По его словам, у стран есть очень хорошие планы, которые они обязательно реализуют, сообщили в Администрации главы государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и Туркменистана впереди еще очень много дел, которые необходимо совершить.
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