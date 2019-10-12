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11. 10. 2019

Лукашенко заявил о хороших планах с Туркменистаном

Источник фото: Президент Беларуси

У Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 11 октября на встрече в Ашхабаде со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.

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По его словам, у стран есть очень хорошие планы, которые они обязательно реализуют, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и Туркменистана впереди еще очень много дел, которые необходимо совершить.
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