В России назвали «странными» потери Беларуси от налогового маневра

Потери Беларуси от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году составят 400 млн долларов. С учетом потерь в 2019 году эта сумма составит суммарно 800 млн. Об этом сообщил 10 октября министр финансов Максим Ермолович.

По данным председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, в 2019 году Беларусь не получила в бюджет 520 млн рублей таможенных пошлин из-за маневра, передает БелТА.

Между тем в правительстве России считают «странными» оценки белорусских властей потерей страны от налогового маневра в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов, пишет ТАСС.

По его словам, «невозможно потерять то, что тебе не принадлежит».